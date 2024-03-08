Для милых дам!

Мужской коллектив республиканских газет «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» поздравил своих коллег с Международным женским днем 8 Марта.

Со словами-поздравлениями к очаровательным дамам обратились генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы, первый заместитель гендиректора Владимир Курятов. По словам поздравлявших, наши женщины не перестают удивлять своей особенной силой. Ведь несмотря на внешнюю мягкость и хрупкость, они не раз доказывали, что являются самыми ответственными работниками. К слову, об этом говорил в своем недавнем выступлении на форуме Президентского молодежного кадрового резерва Глава государства, подчеркивая, что женщины более внимательны в работе.

Смысл праздника 8 Марта – не только в поиске равноправия, но и в особом отношении к матери – хранительнице очага. Ведь на самом деле семья – это основа основ. Правильно говорят, что отец воспитывает сына, а мать – нацию.

Мужчины, а их в коллективе ТОО значительно меньше, чем женщин, заверили, что будут опорой для коллег и всегда в трудную минуту подставят плечо.

...А тем временем в двери редакции заносили букеты цветов для милых сотрудниц «Қазақ газеттері» от имени государственных органов и подведомственных структур как знак внимания женщинам-журналистам ведущих республиканских изданий.