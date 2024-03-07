Для повышения электоральной культуры

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Ася Петрова

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров с рабочей поездкой посетил Карагандинскую область.

фото ЦИК РК

В поездке участвовали член ЦИК РК Шавхат Утемисов, ответственные сотрудники аппарата Центризбиркома. Впервые в выезде в регионы участвовали члены Экспертного совета при ЦИК РК – доктора юридических наук Исидор Борчашвили и Индира Аубакирова.

Глава ЦИК РК в стенах Карагандинского университета им. академика Е. А. Букетова провел встречу с молодыми избирателями области. В ней приняли участие студенты разных вузов, председатели и члены территориальных избирательных комиссий, депутаты маслихатов, представители политических партий, НПО.

Общаясь с молодежью, Нурлан Абдиров подчеркнул важность политических и конституционных реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

– В соответствии с данными реформами проведены выборы Президента, Мажилиса Парламента, маслихатов всех уровней, тем самым сформированы основные политические институты. Состоя­лись выборы акимов районного уровня в пилотном режиме. С 2021 года проводятся прямые выборы сельских акимов. Все это потребовало перехода системы избирательных органов страны в формат постоянной, ежедневной работы, – отметил он.

После чего он подробно рассказал об актуальных трендах развития избирательной сис­темы страны, обозначил стратегические перспективы ЦИК, обозначив ее видение, миссию, ценности, принципы, цели и приоритеты.

Спикер напомнил, что в прошлом году ЦИК отметила 30-летие, и рассказал о проведенных за этот период электоральных кампаниях. Нурлан Абдиров также передал библиотеке университета экземпляры изданных к юбилейной дате ЦИК книг: Комментарий к Конституционному закону «О выборах в РК», второй том Информационного сборника о выборах и референдумах, проведенных с 2012 по 2023 год, монография «Центральной избирательной комиссии РК – 30 лет. Трансформация избирательной системы Республики Казахстан».

В ходе встречи 294 молодых избирателя приняли участие в уже ставшем традиционным онлайн-анкетировании по актуальным вопросам электоральной сферы. Результаты получились следующие: 84,7% считают, что к кандидату в президенты должны устанавливаться требования по состоянию здоровья, 78,6% – по стажу работы на государственной службе или на выборных государственных должностях.

82% опрошенных поддерживают существующие требования для кандидатов в президенты по сроку проживания в стране, а в депутаты Мажилиса Парламен­та – в избирательном округе. 47,6% респондентов считают, что граждане, признанные судом виновными в совершении преступления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование. 44,9% считают традиционный бюллетень наиболее надежным способом голосования.

В ходе встречи Шавхат Утемисов проинформировал о деятельности Экспертного совета, созданного при ЦИК в 2022 году. На его заседаниях предметно и обстоятельно обсуждаются итоги электоральных кампаний и рекомендации международных наблюдателей.

Индира Аубакирова акцентировала внимание на недавно презентованном онлайн-словаре электоральных терминов, рассказала о своем участии в наблюдении в составе Миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане. Отметила новшества и положительные результаты в деятельности ЦИК.

Исидор Борчашвили поделился мнением относительно права на голосование лиц, признанных судом виновными в совершении преступления и содержащихся в местах лишения свободы. В знак благодарности за интересное предложение, прозвучавшее от участника встречи Амирхана Орызкенова, профессор вручил ему экземпляр авторского трехтомного Комментария к Уголовному кодексу РК. Также он передал по 30 экземпляров данного комментария на казахском и русском языках библиотеке КарУ.

Участники встречи также задали спикерам вопросы относительно таких аспектов, как требования к кандидату в президенты в части гражданства по рождению и сроку проживания в Казахстане, статус наблюдателей и работа избиркомов с ними, знание государственного языка депутатами маслихатов.

Во время рабочей поездки в регион Нурлан Абдиров также провел совещание с членами территориальных избирательных комиссий области. Руководители ТИК доложили о готовности к предстоящим выборам депутатов маслихатов вместо выбывших. Довыборы, назначенные на 31 марта, пройдут в маслихат Приозерска, а также в Абайский, Бухар-Жырауский и Шетский районные маслихаты.

Глава ЦИК обратил внимание членов избиркомов на необходимость проведения выборов в строгом соответствии с действующим законодательством. Были также рассмотрены вопросы улучшения материально-технической базы ТИК.

Прошел в регионе также обучающий семинар, в ходе которого заведующий отделом анализа и коммуникации аппарата ЦИК РК Ерлан Карабалаев, заместитель заведующего отделом организации электорального обучения Тусуп Рыспеков, главный эксперт отдела организации избирательного процесса Дас­тан Даулетияров ознакомили участников встречи с вопросами, касающимися информационного сопровождения избирательных кампаний, основами электорального обучения, ролью ТИК в современной избирательной системе.

#ЦИК #Карагандинская область #председатель #рабочая поездка

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