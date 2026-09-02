Усилен контроль за акваторией

Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, для одной спасательной станции выбрали берег Иртыша в устькаменогорском парке «Самал», для другой – участок с базами отдыха на Бухтарминском водохранилище в районе Алтай.

Станции круглогодичные, рассчитаны на постоянное дежурство четырех спасателей и оснащены наблюдательным пунктом, лодкой «Казбот-53», гидроциклом, средствами связи, биноклями, спасательным снаряжением. В модуле на рукотворном море предусмотрены также бытовые помещения для сотрудников и система энергоснабжения. Станции позволят усилить контроль за акваторией, где ежегодно отдыхают примерно 70 тыс. человек. Только в районе Алтай протяженность береговой линии с десятками баз отдыха, где требуется постоянное патрулирование, составляет 40 км.

Кроме того, гарнизону ДЧС ВКО передали высокопроходимые пожарные и оперативно-спасательные автомобили.