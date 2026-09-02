Усилен контроль за акваторией

Две современные спасательные станции открылись в популярных зонах отдыха в Восточно-Казахстанской области.
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