Для сельской медицины

Как сообщили в областном управлении экономики и бюджетного планирования, на сумму почти 3 млрд тенге предусмотрено обновление медпунктов в Уланском, Курчумском, Глубоковском, Шемонаихинском и Тарбагатайском районах – всего 19 организаций. Еще 1,27 млрд тенге выделено на оснащение медучреждений современным оборудованием и аппаратурой. Все работы иниции­рованы в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Кроме того, на 4,7 млрд тенге выросла сумма трансферта, предназначенного на дорожные работы. Всего в этом году на развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено более 7 млрд тенге. Планируется отремонтировать 242 км дорог, а также продолжить строительство моста через Бухтарминское водо­хранилище, чтобы проложить короткий маршрут между Усть-Каменогорском и южными районами области.