Для сельской медицины Свежий выпуск 11 мая 2023 г. 7:00 0 Галина Вологодская Более 4 млрд тенге направлено в этом году на модернизацию и строительство объектов здравоохранения в сельских районах Восточно-Казахстанской области. Как сообщили в областном управлении экономики и бюджетного планирования, на сумму почти 3 млрд тенге предусмотрено обновление медпунктов в Уланском, Курчумском, Глубоковском, Шемонаихинском и Тарбагатайском районах – всего 19 организаций. Еще 1,27 млрд тенге выделено на оснащение медучреждений современным оборудованием и аппаратурой. Все работы инициированы в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Кроме того, на 4,7 млрд тенге выросла сумма трансферта, предназначенного на дорожные работы. Всего в этом году на развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено более 7 млрд тенге. Планируется отремонтировать 242 км дорог, а также продолжить строительство моста через Бухтарминское водохранилище, чтобы проложить короткий маршрут между Усть-Каменогорском и южными районами области. #село #медицина #модернизация #строительство #медпункт #Восточно-Казахстанская область