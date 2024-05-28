Для школьников будет организован летний отдых

Среди них – круглогодичный учебно-оздоровительный центр «Мөлдір бұлақ», три государственных лагеря – «Болашақ», «Жұлдыз» и «Жұрындысай», а также четыре частных – «Болашақ», «Рауан», «Берікқара» и «Тау самалы». Планируется, что в общее число мальчишек и девчонок войдут 7 454 ребенка из малообеспеченных и многодетных семей, сироты и оставшиеся без попечения родителей. На эти цели из местного бюджета предусмотрено около 660 млн тенге.

– Все оздоровительные лагеря построены по типовым проектам: предусмотрены душевые естественного и искусственного подогрева, в некоторых дополнительно имеются бани. На территории лагерей установлены питьевые фонтанчики, спортивные площадки, плавательные бассейны. Водоснабжение в лагерях местное с разводящей сетью, для горячей воды установлены водонагреватели, – рассказала на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Салтанат Алибаева.

– Второй год подряд в целях увеличения доли детей, охваченных отдыхом в загородных лагерях, за счет фонда «Қазақстан халқына» в них будут отправлять отличников учебы и победителей различных соревнований и конкурсов. В настоя­щее время составляется список из 1 715 детей, – проинформировал в свою очередь заместитель руководителя областного управления образования Мухит Нысанбаев.

Уже разработаны план по организации летнего отдыха и оздоровления детей и схема экстренного оповещения в случаях аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию, при подозрении или заболевании людей инфекционными, неинфекционными и паразитарными заболеваниями, возникновении пищевых отравлений. Для получения оперативной информации создан чат с руководителями лагерей.

– Готовность лагеря к работе определяется оценкой его соответствия требованиям санитарных правил, созданием оптимальных условий проживания, питания и медицинского обслуживания детей, – подчеркнула Салтанат Алибаева. – По вопросам соблюдения этих требований в летних оздоровительных организациях было направлено 58 писем в местные исполнительные органы, а также в управление образования области и его территориальные отделы.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля облас­ти напомнили, что соблюдать все установленные нормы и правила СЭС очень важно, иначе это чревато серьезными последствиями. Так, в прошлом году в ходе совместных проверок с органами прокуратуры в семи детских лагерях регио­на зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В результате на них наложили восемь штрафов на общую сумму 759 тыс. тенге. Только после устранения отклонений им было разрешено вести свою деятельность.

Салтанат Алибаева проинформировала, что заезд в лагеря должен осуществляться по мере их готовности и только после получения официального санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта требованиям санитарных правил. Обращаясь к руководителям лагерей и их подчиненным, она также отметила, что персонал летних лагерей должен иметь личные медицинские книжки с отметкой о пройденном медицинском осмотре и обязан пройти гигиеническое обучение.

– Администрации каждой организации также необходимо обеспечить медицинское обслуживание, а для этого приобрести качественные лекарственные препараты в соответствии с установленным перечнем медикаментов, перевязочные материалы, медицинское оборудование. Обязательно для всех и наличие лицензии на медицинскую деятельность, – заключила Салтанат Алибаева.

Мухит Нысанбаев добавил, что дополнительно к загородным лагерям по традиции будут работать 405 пришкольных. При этом все вышеперечисленные требования распространяются и на них. Учащихся примут в две смены. В лагерях планируется организовать для почти 36 260 детей из семей, нуждающихся в социальной помощи, горячее питание, на что из фонда общеобязательного образования выделено 181,3 млн тенге.

Кроме того, для организации досуга в период каникул около 28 тыс. учащихся 430 школ будут задействованы в группах по озеленению территории своего учебного заведения, благоустройству и поддержанию экологии.

– Ожидается, что экскурсиями по различным тематическим направлениям педагоги охватят 23 тысячи детей, а более 103 тысяч учащихся изъявили желание посещать школьные и внешкольные кружки. Плюс к этому немалая часть – свыше 19 тысяч юных жамбылцев – займется подготовкой к дебатным турнирам и предметным олимпиадам, а также занятиями в активных группах детей и подростков «Жас ұлан», – сказал Мухит Нысанбаев.

Одновременно с этим в регионе готовятся к началу купального сезона, в том числе в загородных лагерях.

По словам заместителя руководителя областного управления образования, в целях обеспечения безопасности детей в летний сезон утвержден межведомственный план «О мерах безопасности в купальный период 2024 года». В нас­тоящее время в оздоровительных центрах и лагерях областными департаментами по чрезвычайным ситуациям и санитарно-эпидемиологического контроля проводятся соответствующие специальные семинары-совещания для руководителей лагерей и медицинских работников, а также курсы инструкторов.

С начала мая начаты также лабораторные обследования качества питьевой воды, почвы на территории загородных лагерей и другие необходимые подготовительные мероприятия.

– Немаловажны и другие моменты. В целях обеспечения всесторонней безопасности детей в период летних каникул в настоя­щее время в школах проводятся родительские собрания, а в родительские чаты отправлены памятки по профилактике выпадения детей из окон, по вопросам воспитания культуры позитивного межэтнического общения, формирования межэтнической толерантности среди детей и другим. Все это находится на пос­тоянном контроле управления образования и межведомственного областного штаба, – отметил Мухит Нысанбаев.