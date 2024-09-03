Для сокращения числа очередников

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Марьяна Касимова, Талдыкорган

В области Жетысу до конца года доступное жилье получат 4 117 семей, в том числе 200 многодетных и 300 социально уязвимых.

фото пресс-службы акима области

Арендное жилье будет предос­тавлено 678 семьям, сообщили в пресс-службе акима области. В рамках льготного кредитования обладателями квартир станут 1 802 семьи, по программам «Жетысу жастары» – 50, «Жерұйық» – 66. Тем, кто проживает в аварийных домах, также предоставят 95 квартир. Еще 866 квартир для уязвимых слоев населения запланировано приобрести на вторичном рынке, за счет спонсоров будет выделено 560 квартир.

В Талдыкоргане жилищный вопрос более актуален, чем в районах. На сегодня здесь в очереди на жилье из государственного фонда стоят свыше 15 тыс. человек. Чтобы уменьшить чис­ло очередников, в городе стали ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства. По данным акимата Талдыкоргана, в нынешнем году за счет бюджета рассчитывают ввести в эксплуа­тацию 56,8 тыс. кв. м жилья. При этом из запланированных к вводу в текущем году много­квартирных жилых домов четыре – арендные, 17 – кредитные. Из них на 90% готовы пяти-, семи- и девятиэтажный дома в одном из микрорайонов областного центра.

К слову, в прошлом году в Талдыкоргане в эксплуатацию сдан рекордный объем жилья. Сразу порядка 12% очередников обре­ли собственную крышу над головой. В целом по области за 2022–2023 годы свыше 2 100 семей благодаря государственной и спонсорской помощи стали обладателями собственного жилья, в том числе 700 многодетных, 751 социально уязвимая семья и 100 детей-сирот.

#жилье #строительство #область Жетысу

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