Для сокращения числа очередников Статьи 3 сентября 2024 г. 3:30 21 Марьяна Касимова, Талдыкорган В области Жетысу до конца года доступное жилье получат 4 117 семей, в том числе 200 многодетных и 300 социально уязвимых. фото пресс-службы акима области Арендное жилье будет предоставлено 678 семьям, сообщили в пресс-службе акима области. В рамках льготного кредитования обладателями квартир станут 1 802 семьи, по программам «Жетысу жастары» – 50, «Жерұйық» – 66. Тем, кто проживает в аварийных домах, также предоставят 95 квартир. Еще 866 квартир для уязвимых слоев населения запланировано приобрести на вторичном рынке, за счет спонсоров будет выделено 560 квартир. В Талдыкоргане жилищный вопрос более актуален, чем в районах. На сегодня здесь в очереди на жилье из государственного фонда стоят свыше 15 тыс. человек. Чтобы уменьшить число очередников, в городе стали ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства. По данным акимата Талдыкоргана, в нынешнем году за счет бюджета рассчитывают ввести в эксплуатацию 56,8 тыс. кв. м жилья. При этом из запланированных к вводу в текущем году многоквартирных жилых домов четыре – арендные, 17 – кредитные. Из них на 90% готовы пяти-, семи- и девятиэтажный дома в одном из микрорайонов областного центра. К слову, в прошлом году в Талдыкоргане в эксплуатацию сдан рекордный объем жилья. Сразу порядка 12% очередников обрели собственную крышу над головой. В целом по области за 2022–2023 годы свыше 2 100 семей благодаря государственной и спонсорской помощи стали обладателями собственного жилья, в том числе 700 многодетных, 751 социально уязвимая семья и 100 детей-сирот. #жилье #строительство #область Жетысу