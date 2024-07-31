Для спасения подняли вертолет

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанская области с туристического маршрута на «вертушке» эвакуировали 51-летнюю женщину.

фото ДЧС ВКО

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, организованная группа следовала по популярному маршруту к горе Белухе. Во время перехода у подножия хребта одна участница получила травму ноги и не смогла самостоятельно спуститься. Ей потребовалась экстренная помощь. На место вылетел вертолет Казавиаспаса с бригадой Центра медицины катастроф и спасателями. Женщину доставили в Усть-Каменогорск и передали врачам скорой помощи.

Белуха – одна из самых притягательных точек для экологического туризма. Маршрут к ней проходит по живописным долинам, таежной местности, через горные реки, озеро Язевое, Коккольский водопад. В то же время тропа является одной из самых сложных, так как включает участки по болотистой местности, ледникам, морене. Дополнительный экстрим вносит суровый горный климат с холодными дождями и снегом в разгар лета, перепадами температур от плюс 20 днем до минус 5–7 ночью.

#ВКО #туризм #помощь #эвакуация #вертолет

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