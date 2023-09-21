Для устойчивого развития

Политика
74
Игорь Прохоров

Участие Главы государства в Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало центральным событием программы
его визита в Нью-Йорк.

Несмотря на спорадически возникающие кризисы и системные вызовы, ООН и ее агентства являются основным стержнем институционального каркаса системы международных отношений. Сегодня ООН объединяет все международно-признанные государства мира, а ее устав формирует всю действующую систему международного права.

В своем выступлении Президент отметил фундаментальную значимость диалога и дип­ломатии для стабилизации единственной существующей системы глобального управления, основанной на международных институтах.

– Глава государства отметил, что существующий уровень конфронтации между великими державами и рост конфликтов в международных делах являются прямым следствием эрозии фундаментальных принципов международного права. Одним из способов предотвратить эту эрозию является реформа Совета Безопасности – центрального органа ООН. Казахстан видит этот процесс через усиление роли «средних держав» и развивающихся стран, что нашло поддержку в выступлениях других мировых лидеров, включая федерального канцлера ФРГ и ­премьер-министра Японии, – говорит Мирас Жиенбаев, ведущий эксперт отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК.

Как отмечает Мирас Жиенбаев, Глава государства выступил с рядом конкретных инициатив по запуску в Алматы Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и «зеленой» энергетике и Регионального цент­ра ООН по ЦУР для Цент­ральной Азии и Афганистана. Мы также ожидаем проведения Регионального климатического саммита ООН в Казахстане в 2026 году и выступаем за создание Международного агентства по биологической безопасности.

На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН Главой государства были проведены двусторонние встречи с лидерами 11 государств. Данные контакты стали важной «сверкой часов» для обеспечения качест­венного роста наших стратегических отношений с партнерами. Это наряду с проактивной внешней политикой нашего государства на двусторонних и многосторонних треках будет способствовать реализации национальных задач развития.

– Касым-Жомарт Токаев уже подчеркнул на полях Генеральной Ассамблеи ООН, что для Казахстана достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) является национальным прио­ритетом, – говорит Бекжан Садыков, руководитель отдела европейских и американских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. – Так, 80% государственного бюджета синхронизировано с целями ЦУР.

Эти цели вовсе не эфемерны. Так наша страна обеспечивает всеобщий доступ своих граждан к бесплатному образованию и здравоохранению, а новый Социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения. Принципы устойчивого развития стали основой наших национальных стратегий и программ. Сегодня Казахстан активно инвестирует в устойчивое будущее, сохраняет статус флагмана в повестке глобального ядерного разоружения и намерен сыграть важную роль в обеспечении меж­дународной продовольственной безопас­ности.

– Доверие международного сообщества к нам очень высокое, – говорит Бекжан Садыков. – Казахстан не на словах, а на деле показывает свою приверженность целям устойчивого развития. В этом году был подписан Указ Президента об утверждении Стратегии углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года. Наша страна является активным приверженцем ЦУР и будет играть одну из ключевых ролей в мире для достижения его показателей.

Нам есть к чему стремиться. В этому году был опубликован Доклад ООН по устойчивому развитию. В нем представлены достижения 166 стран мира. Сог­ласно индексу ЦУР, Казахстан занял 66-е место из 166 стран, набрав 71,6 балла из 100 возможных. Наша страна улучшила свои показатели по балльной системе по сравнению с прошлым годом (2022 год – 71,1 балла).

#ООН #Нью-Йорк #78-й сессия

Популярное

Все
Вперед, к большим победам!
Дарить хорошее настроение
Ушло, не обещая вернуться
Astana Media Week: СМИ в эпоху трансформации
В селе введен режим ЧС
Для устойчивого развития
Любовь сама придет
Из города в село, чтоб дело оживить
«Красивый» развод
Всегда номер один
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Когда волк не помощник
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
В Семее выбрали самую красивую девушку
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан завершился
Нет границ – только препятствия
Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием
Маленькие шаги к большим целям
Его страстью был футбол
Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медпомощи – сенатор Больгерт
На поле встретились роботы
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
«Саммит для учебников истории»
За призрачными надеждами
Решения, которые влияют на нашу жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]