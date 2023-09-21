Для устойчивого развития

Несмотря на спорадически возникающие кризисы и системные вызовы, ООН и ее агентства являются основным стержнем институционального каркаса системы международных отношений. Сегодня ООН объединяет все международно-признанные государства мира, а ее устав формирует всю действующую систему международного права.

В своем выступлении Президент отметил фундаментальную значимость диалога и дип­ломатии для стабилизации единственной существующей системы глобального управления, основанной на международных институтах.

– Глава государства отметил, что существующий уровень конфронтации между великими державами и рост конфликтов в международных делах являются прямым следствием эрозии фундаментальных принципов международного права. Одним из способов предотвратить эту эрозию является реформа Совета Безопасности – центрального органа ООН. Казахстан видит этот процесс через усиление роли «средних держав» и развивающихся стран, что нашло поддержку в выступлениях других мировых лидеров, включая федерального канцлера ФРГ и ­премьер-министра Японии, – говорит Мирас Жиенбаев, ведущий эксперт отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК.

Как отмечает Мирас Жиенбаев, Глава государства выступил с рядом конкретных инициатив по запуску в Алматы Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и «зеленой» энергетике и Регионального цент­ра ООН по ЦУР для Цент­ральной Азии и Афганистана. Мы также ожидаем проведения Регионального климатического саммита ООН в Казахстане в 2026 году и выступаем за создание Международного агентства по биологической безопасности.

На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН Главой государства были проведены двусторонние встречи с лидерами 11 государств. Данные контакты стали важной «сверкой часов» для обеспечения качест­венного роста наших стратегических отношений с партнерами. Это наряду с проактивной внешней политикой нашего государства на двусторонних и многосторонних треках будет способствовать реализации национальных задач развития.

– Касым-Жомарт Токаев уже подчеркнул на полях Генеральной Ассамблеи ООН, что для Казахстана достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) является национальным прио­ритетом, – говорит Бекжан Садыков, руководитель отдела европейских и американских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. – Так, 80% государственного бюджета синхронизировано с целями ЦУР.

Эти цели вовсе не эфемерны. Так наша страна обеспечивает всеобщий доступ своих граждан к бесплатному образованию и здравоохранению, а новый Социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения. Принципы устойчивого развития стали основой наших национальных стратегий и программ. Сегодня Казахстан активно инвестирует в устойчивое будущее, сохраняет статус флагмана в повестке глобального ядерного разоружения и намерен сыграть важную роль в обеспечении меж­дународной продовольственной безопас­ности.

– Доверие международного сообщества к нам очень высокое, – говорит Бекжан Садыков. – Казахстан не на словах, а на деле показывает свою приверженность целям устойчивого развития. В этом году был подписан Указ Президента об утверждении Стратегии углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года. Наша страна является активным приверженцем ЦУР и будет играть одну из ключевых ролей в мире для достижения его показателей.

Нам есть к чему стремиться. В этому году был опубликован Доклад ООН по устойчивому развитию. В нем представлены достижения 166 стран мира. Сог­ласно индексу ЦУР, Казахстан занял 66-е место из 166 стран, набрав 71,6 балла из 100 возможных. Наша страна улучшила свои показатели по балльной системе по сравнению с прошлым годом (2022 год – 71,1 балла).