Для всех школ введут единые требования: как новая Конституция повлияет на качество обучения

С нового учебного года в расписании школьников появятся новые обязательные курсы

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вступление в силу новой Конституции РК ознаменовало принципиально новый этап в развитии национальной системы образования, впервые зафиксировав фундаментальные права учащихся на высшем государственном уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации ведомства, новый Основной Закон возводит заботу о подрастающем поколении в ранг приоритетных обязательств государства, подкрепленных прямыми и незыблемыми конституционными гарантиями. В Преамбуле новой Конституции развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплены в качестве ключевого стратегического приоритета всей страны.

В свою очередь, в соответствии со статьей 33 Конституции, гражданам гарантируется право на получение не оплачиваемого ими среднего образования в государственных учебных заведениях.

Одно из ключевых нововведений напрямую касается качества обучения. Согласно пункту 4 статьи 33 Конституции государство устанавливает общеобязательные стандарты образования, которым должна соответствовать деятельность всех организаций образования независимо от формы собственности – будь то государственная школа или частная.

Это направлено на обеспечение равного доступа каждого ребенка к качественному образованию независимо от места проживания и социального положения семьи.

«Чтобы новые правовые нормы стали понятны подрастающему поколению, министерство принимает комплексные меру по повышению правовой грамотности. Уже с нового учебного года в расписании школьников появятся новые обязательные курсы. Ученики 5–7 классов начнут изучать предмет «Основы Конституции», а для старшеклассников с 8 по 11 класс введут занятия «Закон и порядок». Параллельно с этим ведомство обновит содержание курса «Основы права», а для учащихся начальных классов подготовили понятное иллюстрированное пособие «Путешествие в мир Конституции», – говорится в публикации.

Практическое знакомство с новыми государственными ценностями уже началось. Так, 25 мая во всех школах страны состоялся единый классный час на тему «Заң мен тәртіп – Конституция құндылықтарының негізі». Это масштабное мероприятие одновременно охватило более 3,9 миллиона казахстанских школьников.

Все принимаемые меры призваны не просто дать детям сухие знания, а сформировать у них живой интерес к закону, высокую правовую культуру и активную гражданскую позицию. Новые учебные программы направлены на воспитание законопослушных, ответственных и патриотичных граждан, которые разделяют ценности Справедливого Казахстана, руководствуются принципом «Закон и Порядок» и четко осознают важность науки и образования для успешного будущего всей страны.