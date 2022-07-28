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Для здоровья и души
Таша Нойер

В столичной поликлинике открылась студия арт-терапии.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, занятия в студии арт-терапии городской поликлиники № 10 будут вестись по методике Бахтыбека Талкамбаева «12 волшебных квад­ратов», эффективность которой подтверждена ЮНЕСКО. Для посещения занятий не нужно записываться – двери открыты для всех пациентов каждый четверг с 16.00 до 18.00. Прием ведет врач ВОП и арт-терапевт Айдын Бекзат.

Методика «12 волшебных квад­ратов» направлена на гармоничное развитие детей и взрослых посредством совершенствования свободного художественного мышления. Создаются условия, при которых каждый, выражая себя через рисунки, сможет проработать глубинные родовые проблемы, пережить успех в той или иной деятельности, самостоятельно справиться с трудной ситуацией. Для того чтобы решить ту или иную психологическую проблему этим методом, необходимо найти и создать некий образ, вывести его на осознанный уровень, проработать связанные с ним эмоции и получить «инсайт» – освобождение от негативных застарелых чувств. Как следствие, после этого улучшается уровень психоэмоционального и физического здоровья в целом, происходит трансформация и преображение до 180 градусов практически во всех сферах жизни.

– Техника этой методики прос­та и доступна для всех желающих. В сущности, метод основан на древних знаниях, включающих наследие Леонардо да Винчи, также его можно представить в виде комбинации нескольких хорошо известных художественных, психологичес­ких и оздоровительных техник – это и медитация, и графическое изображение, и работа с мандалами. Поначалу наши пациенты рисуют на обычном листе формата А4. Его разлиновывают на 12 равных квадратов. В каждом из них можно рисовать то, что хочется. При этом каждый квад­рат имеет свое значение для арт-терапевта. Интерпретируя эти рисунки, специалист может выявить общую картину проб­лемы, – поясняет арт-терапевт Айдын Бекзат.

В идеале нужно заполнять лис­ты с 12 квадратами в течение 99 дней. Рисовать желательно каждый день по одному листу, но на практике получается, что каждый рисует сколько может. А останавливаются в тот момент, когда наступает «внутренняя тишина», приходит ощущение спокойствия и уравновешенности. Немногие доходят до большого количест­ва прорисовки, потому что начинаются очень сильные изменения в жизни.

– Лучше все же рисовать все 99 дней, рисовать в любом сос­тоянии. Чем мельче штрихи и «закорючки», тем лучше прорабатываются проблемы и тем качественнее меняется формула жизни, – отмечает Айдын Бекзат.

Эта методика дает развитие творческого мышления, вооб­ражения, креативности; возможность самопознания и способности смотреть на себя и окружающий мир с другой стороны; развитие самосознания, позитивного отношения к себе, формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; снятие эмоционального напряжения, тревожности, страхов и комплексов; проработку собственных чувств и переживаний в процессе творчества; развитие навыков общения и эффективного взаимодействия, рефлексии, самодисциплины и спокойствия.

В столичной поликлинике № 8, к примеру, решили занимать пациентов другим способом: здесь в начале июля в рамках акции «Читайте на здоровье!», инициированной КГУ «Централизованная библиотечная система», организовали небольшую библиотеку. Главная цель – возрождение интереса к чтению и пропаганда книги.

– В рамках акции мы совместно с Централизованной библиотечной системой города Нур-Султана организовали книжный шкаф с полками BookCrossing. Для детей разного возраста у нас есть множество книг на разные темы, поэтому и маленькие читатели обязательно найдут себе книгу по душе, – рассказала старшая медсестра отделения реабилитации городской поликлиники № 8 Мадина Кальжанова.

Библиотекари подготовили несколько подборок литературы – детективы, женские романы, фантастику, произведения классиков и стихи. Это книги, подаренные жителями столицы из своих личных библиотек. Книжные полки этого шкафа будут постоянно пополняться разной литературой для поддержания интереса к чтению.

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