Свежий выпуск Для здоровья и души 28 июля 2022 г. 1:10 Таша Нойер В столичной поликлинике открылась студия арт-терапии. Как сообщает официальный сайт столичного акимата, занятия в студии арт-терапии городской поликлиники № 10 будут вестись по методике Бахтыбека Талкамбаева «12 волшебных квадратов», эффективность которой подтверждена ЮНЕСКО. Для посещения занятий не нужно записываться – двери открыты для всех пациентов каждый четверг с 16.00 до 18.00. Прием ведет врач ВОП и арт-терапевт Айдын Бекзат. Методика «12 волшебных квадратов» направлена на гармоничное развитие детей и взрослых посредством совершенствования свободного художественного мышления. Создаются условия, при которых каждый, выражая себя через рисунки, сможет проработать глубинные родовые проблемы, пережить успех в той или иной деятельности, самостоятельно справиться с трудной ситуацией. Для того чтобы решить ту или иную психологическую проблему этим методом, необходимо найти и создать некий образ, вывести его на осознанный уровень, проработать связанные с ним эмоции и получить «инсайт» – освобождение от негативных застарелых чувств. Как следствие, после этого улучшается уровень психоэмоционального и физического здоровья в целом, происходит трансформация и преображение до 180 градусов практически во всех сферах жизни. – Техника этой методики проста и доступна для всех желающих. В сущности, метод основан на древних знаниях, включающих наследие Леонардо да Винчи, также его можно представить в виде комбинации нескольких хорошо известных художественных, психологических и оздоровительных техник – это и медитация, и графическое изображение, и работа с мандалами. Поначалу наши пациенты рисуют на обычном листе формата А4. Его разлиновывают на 12 равных квадратов. В каждом из них можно рисовать то, что хочется. При этом каждый квадрат имеет свое значение для арт-терапевта. Интерпретируя эти рисунки, специалист может выявить общую картину проблемы, – поясняет арт-терапевт Айдын Бекзат. В идеале нужно заполнять листы с 12 квадратами в течение 99 дней. Рисовать желательно каждый день по одному листу, но на практике получается, что каждый рисует сколько может. А останавливаются в тот момент, когда наступает «внутренняя тишина», приходит ощущение спокойствия и уравновешенности. Немногие доходят до большого количества прорисовки, потому что начинаются очень сильные изменения в жизни. – Лучше все же рисовать все 99 дней, рисовать в любом состоянии. Чем мельче штрихи и «закорючки», тем лучше прорабатываются проблемы и тем качественнее меняется формула жизни, – отмечает Айдын Бекзат. Эта методика дает развитие творческого мышления, воображения, креативности; возможность самопознания и способности смотреть на себя и окружающий мир с другой стороны; развитие самосознания, позитивного отношения к себе, формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; снятие эмоционального напряжения, тревожности, страхов и комплексов; проработку собственных чувств и переживаний в процессе творчества; развитие навыков общения и эффективного взаимодействия, рефлексии, самодисциплины и спокойствия. В столичной поликлинике № 8, к примеру, решили занимать пациентов другим способом: здесь в начале июля в рамках акции «Читайте на здоровье!», инициированной КГУ «Централизованная библиотечная система», организовали небольшую библиотеку. Главная цель – возрождение интереса к чтению и пропаганда книги. – В рамках акции мы совместно с Централизованной библиотечной системой города Нур-Султана организовали книжный шкаф с полками BookCrossing. Для детей разного возраста у нас есть множество книг на разные темы, поэтому и маленькие читатели обязательно найдут себе книгу по душе, – рассказала старшая медсестра отделения реабилитации городской поликлиники № 8 Мадина Кальжанова. Библиотекари подготовили несколько подборок литературы – детективы, женские романы, фантастику, произведения классиков и стихи. Это книги, подаренные жителями столицы из своих личных библиотек. Книжные полки этого шкафа будут постоянно пополняться разной литературой для поддержания интереса к чтению. Пред. След. Пред. След.