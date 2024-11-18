Дмитрий Панарин завоевал золотую медаль на турнире по бадминтону в Замбии

Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин стал победителем международного тутнира в Лусаке (Замбия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Казахстанец успешно выступил на соревновании Zambia International Challenge 2024.

В финале Дмитрий выиграл у Дики Дви Пангесту (Азербайджан). В турнире приняли участие спортсмены из 25 стран.

Панарин в этом году выступил на Олимпийских играх в Париже. Он стал первым казахстанцем, кто смог пробиться на ОИ в бадминтоне.