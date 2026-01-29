Мероприятие стало возможным в рамках договоренностей глав наших государств во время государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Государство Катар. Программа направлена на дальнейшее укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Катаром и продвижение национальной культуры на международной площадке.

Как сообщает пресс-служба Министерст­ва культуры и информации, основные события пройдут в культурно-историческом центре «Дарб Аль-Саги» (Доха). Программа объединит гала-концерт, тематические концерты, выставки и просветительские мероприятия, представляющие традиционное и современное искусство Казахстана: национальную музыку и хореографию, прикладное и

изо­бразительное искусство, элементы сценической культуры и национальные костюмы.

В рамках Дней культуры пройдет несколько мероприятий. Гала-концерт мастеров искусств Казахстана с учас­тием оркестра казахских народных инструментов Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и

ансамбля танца «Бірлік» состоится 4 февраля. Среди солистов – народный артист РК Алишер Каримов, заслуженные деятели РК Медет Чотабаев, Зарина Алтынбаева и Мария Мудряк, лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» Аскар Мухият, Рухия Байдукенова, Расул Жармагамбетов, Назым Сагынтай и другие известные деятели культуры. В концертной программе прозвучат произведения классического музыкального наследия казахского народа, народные кюи и песни, а также современные композиции в симфонической обработке.

6 февраля состоится сольный концерт этно-фольклорного ансамбля Joshy, который представит публике казахские народные песни и кюи как в традицион­ном исполнении, так и в современной обработке.

Отдельным направлением программы станет популяризация национальных традиций. Помимо деятелей культуры и искусства в Днях культуры примут участие ремесленники и повара. Запланированы демонстрации и мастер-классы, позволяющие ближе ознакомиться с культурным наследием и творческим потенциалом страны.