Дни культуры Казахстана стартовали в Туркменистане

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Маргулан Бейсекенов

В рамках Дней культуры РК в Ашхабаде с 7 по 10 октября запланирована насыщенная программа. Жители и гости столицы Туркменистана смогут познакомиться с казахстанским кинематографом, музыкальным искусством, казахскими народными традициями.

Фото: пресс-служба президента РК

Дни казахстанского кино начнутся с показа исторического фильма режиссера Акана Сатаева «Рассвет Великой степи» («Ұлы дала таңы»), рассказывающего об эпохе расцвета Казахского ханства. В программе кинопоказа еще одна кинолента: туркменские зрители увидят фильм Алдияра Байракимова «Паралимпиец».

Концертная программа «Сарыарқа» в исполнении Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы состоится во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. В киноконцертном зале «Туркменистан» пройдет концерт «Мелодии без границ» группы Saz&Soul Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой.

В рамках церемонии закрытия Дней культуры Казахстана в Туркменистане с участием министров культуры двух стран запланирован гала-концерт мастеров искусств. На сцену выйдут Народный артист РК Рамазан Стамгазиев, Заслуженный деятель РК Алишер Каримов, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Расул Жармагамбетов, Абылай Тлепберген, Танат Саденов и другие исполнители.

Торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву состоится 10 октября в парке «Лачын». В мероприятии примут участие представители научной и творческой интеллигенции, дипломатического корпуса, творческих объединений, казахской диаспоры.

Напомним, что в июне текущего года в Астане прошли Дни культуры Туркменистана в Казахстане.

#культура #праздник #концерт #кино #Туркменистан

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