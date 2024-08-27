Дни культуры округа Тачэн прошли в Семее

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Сотрудничество между облас­тью Абай и округом Тачэн (Китай) выходит на новый уровень.

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На встрече китайской делегации с руководством региона и города были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся дальнейшего расширения партнерских отношений, обмена опытом в различных сферах и реализации совместных проектов. Аким Семея Нурбол Нурсагатов отметил значимость продолжения сотрудничества.

Китайские гости подготовили большой концерт «Синьцзян – прекрасное место», который состоялся на сцене театра им. Абая.

Как отметил аким Семея, с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой в 1992 году страны достигли значительных успехов в сотрудничестве в различных сферах, включая экономику, политику, культуру и образование.

– Между областью Абай и округом Тачэн также сложились крепкие связи, о чем свидетельствуют проведенные с начала года встречи и заключенные двусторонние соглашения. Сегодняшние мероприятия послужат дальнейшему укреплению дружбы между нашими народами. Я выражаю искреннюю благодарность от имени жителей Семея за подготовку этой концерт­ной программы и значительный вклад в развитие культурного обмена. Желаю вам успехов в вашей дальнейшей работе, – отметил Нурбол Нурсагатов.

В ходе концерта зрителям были представлены номера, связанные с традициями и обычаями Синьцзяня, что позволило глубже погрузиться в уникальную культуру этого региона. 

#культура #Семей #Китай #округ #Тачэн

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