До 110 выросло число жертв пожаров на Гавайях

Происшествия, Чрезвычайные ситуации, Общество, В мире, США
130

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

Число жертв беспрецедентных пожаров в американском штате Гавайи увеличилось до 110, сообщил губернатор Джош Грин.

Ранее сообщалось о 101 погибшем. Это самые смертоносные природные пожары в истории США.

"Сто десять человек признаны погибшими", - сказал он на пресс-конференции.

В среду в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и его жена Джилл 21 августа намерены отправиться на Гавайи, чтобы встретиться с работниками спасательных служб и выжившими в результате охвативших штат беспрецедентных природных пожаров.

Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

#гибель #пожар #Гавайи

Популярное

Все
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Когда есть польза от гостей
Звезды под куполом
Нам не было равных
Инновации поддержат
Помощь не будет лишней
Изъятые у коррупционеров деньги пошли на строительство 62 школ в Казахстане
Незвездная жизнь Кызыл Жулдыза
Информацию о денежной помощи пенсионерам для оплаты комуслуг прокомментировало Минтруда
На благо общества
С участием зарубежных технологов
Селевой щит Казахстана
Кадры, которые будут решать все…
Время – песок
Все дороги ведут домой
Третий – не лишний
«Иностранцы» на колесах
Пограничные дела
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль
Аграрии готовятся к жатве
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Мастер боевых миниатюр
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

Озвучен средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности…
Вымогательство попало на видео в Темиртау
Помощь не будет лишней
Инновации поддержат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]