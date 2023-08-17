До 110 выросло число жертв пожаров на Гавайях

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Число жертв беспрецедентных пожаров в американском штате Гавайи увеличилось до 110, сообщил губернатор Джош Грин.

Ранее сообщалось о 101 погибшем. Это самые смертоносные природные пожары в истории США.

"Сто десять человек признаны погибшими", - сказал он на пресс-конференции.

В среду в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и его жена Джилл 21 августа намерены отправиться на Гавайи, чтобы встретиться с работниками спасательных служб и выжившими в результате охвативших штат беспрецедентных природных пожаров.

Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.