Почти 100 человек стали жертвами природных пожаров на Гавайях

Число жертв природных пожаров на Гавайях практически достигло сотни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Число жертв беспрецедентных по смертности природных пожаров, бушующих в американском штате Гавайи, достигло 99, и в ближайшее время оно может значительно вырасти, заявил в понедельник губернатор региона Джош Грин.

"Официальное число жертв достигло 99. Оно значительно вырастет в ближайшие дни, как ожидается", - сказал губернатор в эфире телеканала CNN.

Он добавил, что условия, в которых приходится работать спасателям и сотрудникам поисковых служб, остаются очень сложными.

По словам главы региона, задействованные в поисках пропавших людей собаки могут работать без перерыва лишь по 15 минут, поскольку температура в зоне проведения операции все еще слишком высока.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора".

Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.