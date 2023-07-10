До 5,5 млрд долларов принесет Казахстану экспорт туруслуг – МКС

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал на своей странице в Facebook о планируемых изменениях в сфере туризма в Казахстане, отметив приоритетные направления развития отрасли, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Напомним, Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы была принята в начале года.

«К 2030 году число внутренних туристов вырастет до 11 млн человек, а въездных туристов – до 4 млн человек. Кроме того, ожидается увеличение количества койко-мест в местах размещения Казахстана до 280 тысяч единиц. Экспорт услуг по классификации «Поездки» вырастет до 5,5 млрд долларов США», – убежден Оралов.

По его словам, цель – сделать туризм приоритетным направлением экономического развития страны. В частности, увеличить занятость в этой сфере до 800 тысяч человек, а рост объема валовой добавленной стоимости в отрасли — до 6 трлн тенге. Планируется увеличить рост инвестиций в услугах по проживанию и питанию до 260 млрд тенге.

Министр отмечает, что должный миграционный контроль обеспечит электронная система eQonaq и внедрение специальных мобильных приложений. Также будут приняты меры по предотвращению рисков, связанных с либерализацией визово-миграционной политики.

Концепция предполагает внедрение национальной рейтинговой оценки регионов по уровню развитости туристской инфраструктуры. Рейтинг будет охватывать приоритетные направления и ТОП-50 дестинаций, включенных в Карту туристификации Казахстана.

На реализацию мелких, средних и крупных «якорных» инвестиционных проектов в сфере регионального туризма будет привлекаться частный капитал. В качестве приоритетных территорий будут выступать Мангистауская область, Туркестанская область, Восточно-Казахстанская область, Алматинский горный кластер и другие локации.

Как сообщил глава МКС, в рамках развития туризма на особо охраняемых природных территориях будет применяться опыт таких стран, как США, Австралия и Грузия. Для обеспечения сохранности значимых природных объектов Казахстана будут привлекаться инвесторы, продолжится развитие инфраструктуры госнацпарков.

Например, в рамках развития Имантау-Шалкарской курортной зоны в Северо-Казахстанской области планируется разработка дорожной карты туристско-рекреационной деятельности локации. Будут введены требования по информированию территориальных подразделений МЧС о маршрутах передвижения туристов. Использование этой информации обеспечит своевременную организацию поисковых мероприятий и, в случае необходимости, оказание медпомощи или эвакуации.

«Будет принят стандарт по маркировке туристских троп по всему Казахстану. Разделение маршрутов будет проходить по сложности и уровню подготовки туристов. Каждой категории будет соответствовать определенный цвет, в начале тропы будет размещена информация о ее сложности и необходимых требованиях к туристу. Установка указателей, информационных щитов и стендов позволят туристам лучше ориентироваться и исключить опасные походы», – рассказал Оралов.

Для обеспечения путешественников всей необходимой информацией, например, о расположении туристских объектов и перечне предоставляемых услуг на местах, продолжится развитие Национального туристского портала. Система автоматизирует отдельные бизнес-процессы для предпринимателей, позволит мониторить рынок с помощью оценок и рейтингов. Это поможет превратить туризм в полноценный сегмент цифровой экономики и создать единую цифровую инфоплатформу.

Будет совершенствоваться система подготовки кадров в сфере туризма, в том числе на базе Международного университета туризма и гостеприимства в Туркестане. До конца 2029 года планируется охватить мероприятиями по повышению квалификации не менее 14 тысяч занятых в сфере туризма.

«Международный опыт показывает, что проведение ярких и популярных мероприятий — это один из самых эффективных механизмов привлечения туристов. Акцент будет сделан на наиболее привлекательных национальных турпродуктах и перспективных географических рынках. Будет разработана специальная стратегия продвижения нашей страны. Учитывая потенциал казахстанского MICE-туризма (MICE-туризм – это деловой туризм, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий – прим. авт.), это направление будет развиваться с учетом международного опыта», - подчеркнул министр.

На первом этапе продвижения Казахстана фокус будет на наиболее готовых в плане инфраструктуры и туристских предложений регионах: город Астана и Акмолинская область (Щучинско-Боровская курортная зона), город Алматы и Алматинская область, город Шымкент и Туркестанская область, а также город Актау.

Будут развиваться культурно-познавательный туризм, агротуризм, социальный, медицинский, экологический, деловой, детско-юношеский, этнографический и другие виды туризма, добавил Асхат Оралов.