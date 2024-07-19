До старта игр номадов остался 51 день

Напомним: Всемирные игры кочевников – это уникальный праздник богатого культурного наследия и традиционных видов спорта кочевых народов мира.

С момента своего создания в 2014 году игры стали эффективной платформой для демонстрации древних навыков, атлетизма и традиций кочевых культур, одновременно способствуя международному взаимопониманию и единству. Крупнейшие международные спортивные соревнования, которые на этот раз состоятся в столице Казахстана, соберут по прогнозам более 2 000 участников из 90 стран. Спортсмены разыграют 97 комплектов медалей в 21 виде спорта.

Цель игр номадов заключается в сохранении и популяризации традиционных кочевых видов спорта, культуры и образа жизни. Они собирают участников из различных стран, представляющих свои этнические традиции и национальные виды спорта.

Идея проведения Всемирных игр кочевников зародилась в Кыргызстане. В 2012 году правительство этой страны инициировало ряд мероприятий для организации уникальных, зрелищных спортивных состязаний.

9 сентября 2014 года на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата был дан старт 1-м Всемирным играм кочевников. Здесь же прошли и два следующих состязания, пока в 2022-м их хозяином и организатором не стала Турция (город Изник). Нынче же состязания пройдут в Казахстане.

Слоган 5-х игр номадов на казахском языке звучит так: «Ұлы дала дүбірі» («Гул Великой степи»). Это выражение символизирует живое и энергичное наследие кочевой культуры, звучание которой слышно по всей Великой степи. Оно передает дух традиционных кочевых видов спорта, напоминая о богатой истории и культурных ценностях.

Официально на русском языке слоган звучит чуть иначе: «Встреча в Великой степи». Он символизирует призыв к странам объединиться в эпицентре кочевой цивилизации, чтобы возрождать традиции.

В играх традиционно принимают участие исконно кочевые народы. Однако с каждым годом увеличивается количество стран, исторически ведших оседлый образ жизни. Приехать в Казахстан официально выразили намерение спортсмены 90 государств. Среди них и новички, которые впервые хотят попробовать свои силы в состязаниях. Это, к примеру, Бруней-Даруссалам, Либерия, Венесуэла, Доминиканская Республика, Гамбия, Ирландия.

Казахстан был выбран в качестве принимающей страны не случайно, ведь нашу землю по праву можно считать колыбелью кочевой культуры. Он славится богатой культурой и всячески способствует ее возрождению и сохранению.

Еще одним важным фактором выступает многовекторная политика, добрые международные отношения Казахстана со всеми странами.

5-е Всемирные игры кочевников будут значительно отличаться от четырех предыдущих игр. Новый смысл получит само понятие «этноспортивное мероприятие». В то время как во всем мире этнокультурные и этноспортивные проекты проводятся в аутентичной атмосфере природы, степей, гор и пустынь, игры в Астане расширяют смысловые границы и помещают этнокультурный контекст мероприятия в урбанизированную среду с использованием современных спортивных объектов. Это, считают организаторы, даст новый импульс развитию этноспорта.

Опыт Казахстана в проведении крупных международных спортивных мероприятий, таких как Азиада-2011 и Универсиада-2017, вселяет уверенность в том, что и 5-е Всемирные игры кочевников пройдут на высоком уровне. Проект поспособствует сближению стран с общим культурным нас­ледием и поможет позиционировать Казахстан как ведущий регион Центральной Азии в области спорта, культуры и науки.

Официальный логотип 5-х Всемирных игр кочевников включает в себя важный элемент айдентики – солярный всадник. В нем также используются элементы темно-красного цвета. Данный цвет олицетворяет простоту и изящество сердолика.

Сердолик своим красноватым оттенком напоминает кровь и огонь, ассоциируется с жизненной энергией, сердцем и солнцем. Сердоликом темных тонов декорировались предметы быта – қамшы, белбеу и традиционные украшения. Текстовая часть логотипа выполнена шрифтом, стилизованным под руническую тюркскую письменность VIII–X веков.

Талисманы и герои мероприятия – джигит Арлан и красавица Ханшайым ару. Они впервые представлены в антропоморфной форме, что позволяет им не только выступать в роли символов, но и выполнять функцию промоперсонала. Их образы будут активно использоваться не только в цифровом и рекламном пространствах городов, но и в качестве промоутеров, взаимодействующих с гостями и болельщиками.

О том, какие виды состязаний включены в 5-е игры, а также о культурной и научной составляющей грандиозного мероприятия мы расскажем в следующем пятничном выпуске газеты. А сейчас сообщим о событии, произошедшем на этой неделе.

Стало известно о том, что Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников подписала двусторонний меморандум с группой компаний Alageum Electric, которая, согласно документу, приз­нана официальным генеральным спонсором игр номадов.

– Наша компания всегда стремилась поддерживать и развивать культурные и спортивные традиции страны. Статус генерального спонсора Всемирных игр кочевников – логическое продолжение нашей работы в этом направлении... Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в популяризацию традиционных видов спорта на международной арене, – отметил председатель совета директоров компании, ставшей генеральным спонсором игр, Еркебулан Ильясов.

– Интерес отечественной гигант-компании к 5-м Всемирным играм кочевников, важнейшему событию года, свидетельствует о высоком уважении к отечественному спорту, в том числе национальному. Мы рады, что компания является частью исторических для нас игр, – сказал глава Дирекции по подготовке и проведению 5-х игр Наиль Нуров.

Отметим, что с целью систематизации работы по поддержке национальных видов спорта и их дальнейшего развития в этом году был создан Общественный фонд поддержки национальных видов спорта. Основная его цель заключается в развитии национальных видов спорта, поддержке спортсменов и тренеров, популяризации и сохранении национальных традиций и культуры.

Кроме того, он занимается содействием в проведении качественных соревнований по национальным видам спорта, оказанием финансовой и материальной помощи спортсменам, повышением квалификации тренеров и судей, реализацией программ развития, а также проведением научно-исследовательских работ.