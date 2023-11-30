Добро пожаловать в Улытау!

Теперь туристам достаточно посетить сайт vizit-ulytau.kz, чтобы узнать всю необходимую информацию – о гостиницах, популярных турнаправлениях, транспортных услугах, досуге. Онлайн-путеводитель упрощает поиск необходимых услуг еще на стадии подготовки к поездке. Сведения об исторических и культурных памятниках призваны популяризировать туристические маршруты региона. В дальнейшем портал vizit-ulytau.kz будет усовершенствован.