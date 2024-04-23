Добровольчество – сила реальная

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Их усилиями собрано порядка 6 640 тонн гуманитарной помощи, из них 4 048 тонн было доставлено в «красные» регионы и распределяется среди пострадавшего населения. Добровольцы оказывают помощь пострадавшим от наводнений гражданам, принимая участие в эвакуации, сборе и распределении гуманитарной помощи, укреплении береговых линий и обеспечении людей горячим питанием.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации, в Актюбинской области благодаря совместным усилиям волонтеров по эвакуационным пунктам было распределено 308 тонн продовольствия, 85 тонн непродовольственных товаров и 223 килограмма медикаментов. Организовано горячее питание для 10 тыс. спасателей и эвакуи­рованных жителей.

В Атырауской области штаб волонтеров работает в экстренном режиме. Более 13 тыс. волонтеров задействованы в противопаводковых мероприятиях. В пункте приема гуманитарной помощи на сегодняшний день собрано более 1 390 тонн товаров и вещей.

В Атырау установлено 107 пунк­тов по берегоукреплению. Работы по возведению плотины ведутся круглосуточно. По инициативе волонтеров и жителей сельских округов готовятся специальные дамбы на берегах для недопущения подтоплений. Особое внимание уделяется охране инфраструктурных объектов, таких как газопроводы и электроснабжение.

В Западно-Казахстанской области в спасательных работах задействованы 8 тыс. волонтеров. В пунктах сбора помощи собрано 415 тонн гуманитарной помощи.

В Костанайской области более 3,5 тыс. волонтеров участвуют в мероприятиях по эвакуации граждан и работе пунктов гуманитарной помощи. В Шымкенте задействованы около 1,5 тыс. волонтеров, часть из них отправилась в пострадавшие регионы.