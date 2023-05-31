Добровольно вернувших незаконные активы не будут наказывать в Казахстане

Казахстанцы смогут избежать уголовного наказания в случае добровольного возврата незаконно приобретенных активов. Об этом в интервью журналистам в кулуарах Мажилиса Парламента РК сообщила депутат Снежанна Имашева, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

По словам депутата, такая норма содержится в находящемся в Мажилисе законопроекте о незаконно приобретенных активах.

«Если казахстанец, который в свое время незаконно вывез активы из страны, решит вернуть их по своему желанию, то между ним и властями будет заключено соглашение», – сказала Имашева.

Ранее заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что какая-то часть средств, изъятых из незаконно выведенных активов, будет оставаться у собственника.

Напомним, 24 мая 2023 года Мажилис взял в работу проект закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».