Доброжелательный атом

В Послании народу Казахстана Президент отметил, что необходимо решать вопрос энергетической безопасности. Глава государства не случайно затронул эту проблему. В прошлом 2022 году в республике было произведено 112,86 млрд кВт•час электроэнергии. При этом страна потребила больше, чем произвела – 113,89 млрд кВт•час.

– Отрицательный дисбаланс составил миллиард киловатт-часов! Это довольно много. И этот миллиард мы купили в России по высокой цене, – отмечает управляющий директор НПП «Атамекен», заслуженный энергетик РК Жакып Хайрушев. – Согласно последним данным Минэнерго РК, к 2035 году потребление электроэнергии в республике составит порядка 153 млрд кВт•часов. Максимальные электрические нагрузки к 2035 году достигнут уровня 22,7 ГВт, а с учетом 10-процентного резерва мощности потребность к тому времени будет составлять уже 24 ГВт.

Таким образом, действующие энергоисточники не смогут покрыть прогнозные потребности экономики и населения в электроэнергии, поэтому к 2035 году необходимо ввести новые генерирующие источники суммарной мощностью в 17,5 ГВт, подсчитали в Минэнерго.

– Вся наша промышленность, которой мы гордимся, работает на электроэнергии, вырабатывае­мой угольными ТЭЦ. Через некоторое время в связи с введением в странах ЕС углеродного налога продукция, выпущенная предприя­тиями, использующими угольную генерацию, будет облагаться высокими налогами и станет неконкурентоспособной ни в Европе, ни в Америке, и тогда в отечественной экономике может наступить коллапс, – считает Жакып Хайрушев. – Поскольку международные финансовые организации повсеместно отказываются от поддержки проектов строительства угольных станций, наши возможности по дальнейшему внедрению угольной генерации уже сегодня становятся ограниченными. Учитывая нестабильность возобновляемых источников энергии (ВИЭ), Казахстану необходимы базовые источники. Строительство АЭС решит не только вопросы нехватки электроэнергии в будущем, но и наряду с ВИЭ внесет свой вклад в развитие низкоуглеродной генерации в стране.

«Очевидно, что в долгосрочной перспективе глобальный переход на чистую энергетику неизбежен», – отметил Президент в Послании. Строительство АЭС – не самоцель, это прагматичное решение страны, которая, выполняя свои международные обязательства по углеродной нейтральности, решает экономические и социальные вопросы.

Казахстан последовательно выполняет утвержденные планы по вводу объектов ВИЭ: в соответствии с Энергетическим балансом РК до 2035 года и Концепцией развития энергетической отрасли в стране планируется увеличение доли ВИЭ до 15% от общей генерации к 2030 году. Однако объекты ВИЭ, как уже было сказано выше, характеризуются нестабильностью и низким показателем коэффициента использования установленной мощности.

– Национальный оператор сети уже испытывает сложности при балансировании мощностей в энергосистеме. В связи с этим возрастает угроза стабильности и надежности энергетической системы. Именно поэтому одним из основных аргументов в пользу строительства АЭС на сегодня является создание собст­венной атомной генерации. Это не только избавит от энергетической зависимости от соседних государств и удешевит тарифы на электричество, но еще и обеспечит экономике углеродную нейтральность, к которой так стремится Казахстан. Ведь явное преимущество АЭС заключается в отсутствии выбросов аэрозолей и парниковых газов в атмосферу, – поясняет эксперт.

Атомная энергетика наиболее доброжелательна к окружающей среде. Выбросов практичес­ки нет. Отходы компактны, и технология безопасного обращения с ними тоже отработана. Влия­ние на окружающую среду и здоровье населения минимальное, гораздо меньше, чем от традиционных источников энергии. Еврокомиссия включила атомную энергетику и природный газ в так называе­мую «зеленую таксономию ЕС» – классификатор экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов.

К тому же по сравнению с возоб­новляемыми источниками энергии АЭС работает 365 дней в году, независимо от времени суток и погодных условий.

– Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для решения вопроса энергетической безопасности, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. И для развития атомной энергетики у нас многое уже есть. Наша республика имеет богатую историю мирного использования атома. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Имеем свое производство компонентов ядерного топлива, у нас есть свои опытные специа­листы – атомщики и физики-ядерщики, – говорит Жакып Хайрушев. – Ядерная технология сегодня очень и очень безопас­на – и в плане эксплуатации, и в плане каких-либо аварий. Иными словами, АЭС призвана стать чистым, надежным, безо­пасным, современным источником энергии по приемлемой цене, но будущее ядерной энергетики в Казахстане, конечно, зависит от общественного мнения. «Прозрачное» информирование, публичные слушания дают гражданам ответы на все злободневные вопросы, в первую очередь помогая развеять опасения по поводу возможного воздействия радиации. Будучи уверенным в этом, Президент предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.