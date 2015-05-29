Добрые дела Кабыкена Закарьянова Свежий выпуск 848 Кенжеболат ЖОЛДЫБАЙ, член Союза журналистов Казахстана

– Аллах придумал, – сказал старик. – Для людей придумал, чтобы научить их терпению и спокойствию. И край степи Аллах для этого спрятал за солнцем. Ты молодой, ты еще не понимаешь: чем длиннее, тем длиннее жизнь. С годами поймешь… Не дергай повод, побереги коня, ему еще долго нести тебя на себе…»

Казалось бы, простые слова произносил старый казах, а народная память почему-то сберегла их. Может потому, что эти истины не так уж просты?.. Есть люди, широтой души напоминающие бескрайнюю степь. Об одном таком человеке я хочу рассказать.

Так получилось, что однажды житейские проблемы вынудили меня обратиться в ОО «Общество защиты прав потребителей «Әділет» Астаны, и здесь я поближе познакомился с председателем общественного объединения Кабыкеном Закарьяновым. Тогда он смог найти столь для меня необходимые слова утешения и положительно разрешить ту сложную ситуацию. С тех пор прошло немало лет, наше знакомство стало более тесным, что позволило мне не раз убедиться в его замечательных человеческих качествах. Думаю, не ошибусь, если скажу, что такого же мнения придерживаются более 100 тыс. астанинцев, которым он помог по линии «Әділет».

Невзирая на свой почтенный возраст, а ему 30 мая исполняется 80 лет, у него достаточно активная позиция и очень позитивный взгляд на жизнь, его положительная энергетика вселяет уверенность и придает силу любому. Его искусство жить заключается в умении соотносить сиюминутное и жизненно важное. По нему жизнь долговечна, если она полна. И потому он привык измерять ее поступками, а не временем. Не случайно, что Кабеке по сей день в строю и безупречно исполняет не легкую, однако столь нужную для людей работу в общественном объединении по защите прав потребителей в качестве его бессменного руководителя.

Детство Кабыкена Кажыбае­вича пришлось на тяжелые предвоенные и суровые военные годы. Уроженец села Шалкар Акмолинской области, что рядом с озером Егиндиколь и тихой речкой Нура, с богатыми пастбищными угодьями и плодородными полями, Закарьянов с раннего возраста вынужден был работать, и его детские хрупкие плечи вынесли все тяготы того времени. У него надолго отложился в памяти июль 1941 года, когда он, единственный сын, в неполные семь лет провожал своего отца Кажыбая на войну и очень сильно хотел его скорейшего возвращения домой, что и случилось в 1943 году. На Западном фронте в одном из ожесточенных боев с немецкими захватчиками стрелок Кажыбай Закарьянов получил тяжелое ранение и после продолжительного лечения в госпитале решением военных врачей был признан инвалидом и комиссован. Что примечательно, буквально на днях из российского архива стало известно, что, оказывается, за свой последний бой Кажыбай Закарьянов награжден почетной для каждого бойца медалью «За отвагу». К сожалению, сам он об этом так и не узнает, так как умер в 1971 году в возрасте 63 лет.

Безусловно, сын такого отца не мог не быть примерным мальчиком во всех отношениях, особенно в учебе. А учиться он начал в семилетней школе родного села Шалкар, по успешному завершению которой продолжать учебу ему пришлось уже в городе Акмоле. Кабыкен в 1958 году также с отличием оканчивает Казахский горно-металлургический институт по специальности «инженер-металлург по цветным, редким и благородным металлам». Сегодня с гордостью вспоминает, что имел прекрасную возможность получать знания от таких корифеев науки, как Е. Букетов, В. Пономарев, Н. Бочкарев, не преминув при этом рассказать о случае, сыгравшем важную роль в выборе этой профессии. В юности он встречает человека с полным нарядом золотых украшений и принимает его за богатого, что в свою очередь вызовет у него живой интерес к золотым изделиям и особую тягу детально изучать природу их происхождения и изготовления. Позже, работая на производственных площадках городов Балхаша и Уст-Каменогорска, на руднике Аксу треста «Каззолото», а также бывая на шахтах рудников Бестобе, Жолымбет, Акбеит, Кабыкену Кажыбаевичу удается более подробно ознакомиться с процессом извлечения золота из минеральных руд.

С целью глубокого изучения технологии добычи, внедрения передовых методов извлечения драгоценных изделий из золотоносных руд Кабыкен решается работать над кандидатской диссертацией. Однако этому не было суждено сбыться. Его заметили, и он был приглашен на партийно-советскую работу, где прошел различные ступеньки карьерной лестницы. В условиях жесткой партийной дисциплины, поработав пару лет инструктором промышленно-транспортного отдела Целиноградского обкома Компартии Казахстана, Кабыкен Закарьянов по воле партии был направлен в отдаленный Балкашинский сельский район. Получив новое назначение, он добросовестно нес на себе груз обязанностей второго секретаря райкома партии, неспешно ступая по жизни, зная, что эту ношу никто другой за него нести не возьмется. Свое дело он делал так, чтобы потом ни у кого не было повода для упрека.

Он с уважением, с неподдельной искренностью относился к каждой личности, к каждому характеру. Очень хорошо разбираясь и тонко чувствуя людей, мог всегда найти для всех такие слова, так поднять и поддержать человека, что в душе каждый был готов к новым свершениям. Так, например, благодаря Кабеке первоцелинник Михаил Довжик и бригадир полеводческой бригады Нургабыл Малгаждаров стали инициаторами внедрения передовых методов и способов повышения культуры земледелия путем рачительного использования земель и сельхозтехники. Надо сказать, этот опыт применила потом вся республика, который стал важным залогом получения стабильных высоких урожаев, ежегодной сдачи государству до одного миллиарда пудов зерна, а инициаторы удостоились звания Героев Социалистического Труда. Кроме того, Михаил Довжик избирался депутатом Верховного Совета СССР.

В биографии Кабыкена Закарьянова также происходили кардинальные перемены. Теперь ему предстояла работа в качестве председателя исполкома Ленинского районного совета депутатов в Целинограде. За 8 лет председательства Кабыкен Кажыбаевич приложил немало усилий и добился заметных успехов в благоустройстве города, снижении правонарушений, решении злободневных вопросов горожан. Не оставалось вне его поля зрения и село. Так, в одно засушливое лето под руководством Кабеке сельчанам была оказана помощь в заготовке необходимого объема сена, за которую получили благодарность лично руководителя рес­публики Д. Кунаева.

Как начальник областного управления местной промышленности, он много позитивного привнес и в работу по увеличению производства товаров народного потребления, при этом неоднократно занимая призовые места в республиканских соревнованиях и принимая коллег из других регионов для обмена опытом. Положительных отзывов заслуживает его работа в качестве генерального директора Центра научно-технического прогресса.

С началом новой истории суверенного Казахстана у К. Закарьянова как бы открылось второе дыхание, и он принимает самое деятельное участие в становлении государственности. В целях поддержки Президента Нурсултана ­Назарбаева по модернизации общественно-политической системы он в 1991 году в Астане создает общество защиты прав потребителей «Әділет» и с того ­момента совместно с исполнительной властью занимается решением насущных проблем людей. За это время возвращено бракованных товаров, продукции с просроченным сроком годности на сумму более одного миллиарда тенге, произведены перерасчеты на десятки миллионов тенге за коммунальные услуги, устранены недоделки при строительстве жилья, услуг при организации пассажирских перевозок, общественного питания учащихся и студентов. Много делается и для того, чтобы наша столица стала центром цивилизованного рынка, высокой культуры и отличного качества услуг, тем самым реализуя в жизнь пожелания Главы государства о том, что: «Гости из дальнего и ближнего зарубежья по Астане будут судить о Казахстане в целом».

Кроме того, обществом сегодня принимаются меры по выходу к международному сотрудничеству для широкого обмена опытом работы. Есть определенные результаты. Так, Кабыкен Закарьянов является одним из семи членов Высшего координационного совета Международной конфедерации по защите прав потребителей, главный офис которого находится в Москве, и в этом качестве постоянно принимает участие в различных международных мероприятиях. К примеру, недавно он избран делегатом от конфедерации для участия в работе Всемирной конференции по защите прав потребителей, которая состоится в ноябре текущего года в Бразилии.

Одним словом, где и в качестве кого бы ни работал К. Закарьянов, он всегда старается безукоризненно служить государству. И такое отношение не остается без внимания, о чем свидетельствуют его награды. Назову их – орден Трудового Красного Знамени, Почетная грамота президиума Верховного Совета Казахской ССР, более 20 медалей. Сам Кабыкен Кажыбаевич считает, что для него очень важным являются не награды, а честное служение народу, во имя справедливости выступать защитником интересов простых людей и гордиться этим. И это ему удается.

Конечно, самая главная его награда, и в этом его счастье, – любовь земляков, близких и родных. Счастлив он и тем, что его сыновья, а их трое, как только стали взрослыми, решали свою судьбу сами. К примеру, Тулеген имеет ученую степень кандидата наук и сейчас работает в госструктуре. Болат является начальником департамента Управления делами Президента РФ. Младший сын Абай проживает в Москве и занимается бизнесом. Подрастают 8 внуков и внучек, а также правнук – особая гордость Кабыкена Закарьянова и его верной спутницы Куляш Шайхиевой, ветерана народного образования.

У казахов есть крылатое выражение: «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын», что примерно означает следующее: «Во славу хорошего человека отмечай его добрые дела». Это в полной мере можно отнести к Кабыкену Кажыбаевичу Закарьянову. Его преданность своему любимому делу, трудоспособность, настойчивость в достижении цели, человеколюбие, безупречное служение интересам народа – на мой взгляд, это те ценности, которыми необходимо дорожить и передавать от поколения к поколению.