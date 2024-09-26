Договор о демаркации казахстанско-узбекской госграницы передан в ООН

В преддверии недели высокого уровня 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась передача необходимых документов для регистрации и опубликования Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы в Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава Организации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Договор был подписан президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 22 декабря 2022 года в ходе государственного визита главы Казахстана в Ташкент и вступил в силу 4 июля 2023 года.

В ходе встречи, состоявшейся 25 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Узбекистана отметили, что регистрация Договора о демаркации госграницы в Секретариате ООН является беспрецедентным опытом для стран Центрально-азиатского региона в отношении такого рода документов.