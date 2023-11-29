Договоренности реализуются

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Елена Иванова

«Казпочта» и вьетнамская группа компаний SOVICO подписали договор об оказании услуг таможенного представителя для юридических лиц.

фото из архива "КП"

SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов.

В августе текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на переговорах в Ханое, что Казахстан заинтересован в открытии нового этапа взаимоотношений с Вьетнамом и рассчитывает, что объем взаимной торговли стран по итогам года дойдет до 1 млрд долларов.

Глава государства в ходе беседы с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом обсудил перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики. Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна заинтересована в реализации крупных совместных инвестиционных проектов.

В свою очередь Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компаний SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан во Вьетнам в августе 2023 года АО «Казпочта» подписало Соглашение о взаимном сотрудничестве с Sovicо Group по развитию электронной коммерции, почтовой, банковской и логистической деятельности.

А уже в ноябре этого года между Казпочтой и SOVICO Group были достигнуты важные соглашения о дальнейшем углублении сотрудничества – Казпочта официально назначена таможенным представителем VietJet Air, входящей в группу компаний SOVICO, что является прочным фундаментом для осуществления эффективной доставки грузов компании-партнера в страны ЕАЭС и наоборот.

Казпочта, имея широкий спектр возможностей, выступит партнером для SOVICO Group и окажет следующие виды услуг: таможенное сопровождение товаров, в том чис­ле товаров электронной торговли, прибывающих авиатранспортом компании VietJet Air в Республику Казахстан и следующих транзитом в страны ЕАЭС, а также различные виды логистических услуг, в том числе по организации складирования и хранения товаров.

«Казпочта имеет необходимые ресурсы и опыт, чтобы предоставить качественные логистические услуги и обеспечить надежную доставку грузов VietJet Air в страны СНГ. Также благодаря своим возможностям в грузоперевозках Казпочта может обеспечивать эффективную доставку грузов из СНГ во Вьетнам. Уверена, что это соглашение принесет пользу обеим сторонам и поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Казахстаном и Вьетнамом», – отметила глава Казпочты Асель Жанасова.

По ее словам, этот шаг не только укрепляет позиции Казахстана как ключевого логистического хаба в регионе, но и открывает для вьетнамских компаний доступ к рынкам Евразийского экономического пространства, Европы и Центральной Азии.

Пассажирские рейсы VietJet Air из Вьетнама в Казахстан осуществляются 4 раза в неделю (2 полета – до Астаны, 2 полета – до Алматы). Текущая грузоподъемность воздушного судна «типа А-330» – 22 тонны, из которых 10 тонн – багаж пассажиров. Таким образом, каждый авиалайнер сможет доставлять до 12 тонн грузов за рейс.

#сотрудничество #Вьетнам #Казпочта

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