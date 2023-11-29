Договоренности реализуются

SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов.

В августе текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на переговорах в Ханое, что Казахстан заинтересован в открытии нового этапа взаимоотношений с Вьетнамом и рассчитывает, что объем взаимной торговли стран по итогам года дойдет до 1 млрд долларов.

Глава государства в ходе беседы с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом обсудил перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики. Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна заинтересована в реализации крупных совместных инвестиционных проектов.

В свою очередь Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компаний SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан во Вьетнам в августе 2023 года АО «Казпочта» подписало Соглашение о взаимном сотрудничестве с Sovicо Group по развитию электронной коммерции, почтовой, банковской и логистической деятельности.

А уже в ноябре этого года между Казпочтой и SOVICO Group были достигнуты важные соглашения о дальнейшем углублении сотрудничества – Казпочта официально назначена таможенным представителем VietJet Air, входящей в группу компаний SOVICO, что является прочным фундаментом для осуществления эффективной доставки грузов компании-партнера в страны ЕАЭС и наоборот.

Казпочта, имея широкий спектр возможностей, выступит партнером для SOVICO Group и окажет следующие виды услуг: таможенное сопровождение товаров, в том чис­ле товаров электронной торговли, прибывающих авиатранспортом компании VietJet Air в Республику Казахстан и следующих транзитом в страны ЕАЭС, а также различные виды логистических услуг, в том числе по организации складирования и хранения товаров.

«Казпочта имеет необходимые ресурсы и опыт, чтобы предоставить качественные логистические услуги и обеспечить надежную доставку грузов VietJet Air в страны СНГ. Также благодаря своим возможностям в грузоперевозках Казпочта может обеспечивать эффективную доставку грузов из СНГ во Вьетнам. Уверена, что это соглашение принесет пользу обеим сторонам и поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Казахстаном и Вьетнамом», – отметила глава Казпочты Асель Жанасова.

По ее словам, этот шаг не только укрепляет позиции Казахстана как ключевого логистического хаба в регионе, но и открывает для вьетнамских компаний доступ к рынкам Евразийского экономического пространства, Европы и Центральной Азии.

Пассажирские рейсы VietJet Air из Вьетнама в Казахстан осуществляются 4 раза в неделю (2 полета – до Астаны, 2 полета – до Алматы). Текущая грузоподъемность воздушного судна «типа А-330» – 22 тонны, из которых 10 тонн – багаж пассажиров. Таким образом, каждый авиалайнер сможет доставлять до 12 тонн грузов за рейс.