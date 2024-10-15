Доказали право носить бордовый берет

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Впервые на полигоне Орда 29 военнослужащих Сил специальных операций (ССО) успешно прошли квалификационное испытание на право ношения бордового берета, являющегося символом воинской доблести, мужества и отваги. 

фото пресс-службы Шымкентского военного гарнизна

К старту были допущены 54 кандидата. Все они сдали нормативы по физической подготовке, прошли психологическое и теоретическое тестирование, а также медицинский осмотр.

В ходе испытания военнослужащие совершили марш-бросок, выполнили нормативы по надеванию противогаза, преодолению 400-метрового зараженного участка местности, по скрытному передвижению к условному объек­ту, наложению кровоостанавливаю­щего жгута и эвакуации раненого. Не менее напряженными были эпизоды с доставкой боеприпасов под огнем противника, преодолением горного и водного участков. Кандидаты также продемонстрировали навыки стрельбы из стрелкового оружия и технику рукопашного боя.

Отличившихся бойцов позд­равил командующий Силами специальных операций полковник Айдос Мырзахметов, подчеркнувший, что завершилось первое в истории Вооруженных сил Казахстана квалификационное испытание. Бойцы достойно прошли этот трудный путь, проявив невероятную силу воли, терпение и стойкость. Право носить бордовый берет нужно заслужить, и военнослужащие доказали, что смогут действовать в любой обстановке и достигать поставленных целей. Отныне такие испытания будут проводиться ежегодно. Это позволит создать резерв профессионально подготовленных военнослужащих ССО для выполнения особо сложных задач.

#военнослужащие #армия #ССО

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