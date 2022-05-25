Долг перед будущим

Как представитель сферы сохранения и развития историко-культурного наследия хочу отметить, что за годы независимости были проведены важнейшие археологические исследования древних памятников, получивших сегодня международную известность.

В научный оборот введены ранее неисследованные материалы, появилась возможность глубокого переосмысления исторических фактов. Археологическая карта Казахстана заполняется новыми памятниками древности и средневековья, таким образом перемены произошли не только в экономическом пространстве, но и в культурном.

Сегодня Казахстан двигается по пути обновления и модернизации. Многое для успеха зависит от активной позиции общественности. Конституция – гарант законности, правопорядка и стабильности в государстве. 5 июня 2022 года состоится республиканский референдум по проекту изменений и дополнений в Конституцию РК. До сегодняшнего дня изменения и поправки были проведены 4 раза. Все предыдущие изменения проходили путем голосования в Парламенте РК. Референдум открывает широкие возможнос­ти для активного выражения казахстанцами своей гражданской позиции, внесения вклада в будущее страны.

Основная идея конституционной реформы заключается в реализации идей Второй рес­публики. Она позволит осущест­вить дальнейший переход от суперпрезидентской республики к президентско-парламентской. Изменения в Конституции предполагают перераспределение ряда властных полномочий, а также усиление роли и повышение статуса Парламента. Вводимые новшества направлены на расширение участия населения в управлении страной и усиление механизмов защиты прав граждан.

Конституционные поправки повлияют на развитие всех сфер, в том числе сохранение и развитие историко-культурного наследия, поэтому работники организаций сфер культуры считают своим долгом участвовать в референдуме. Это возможность принять участие в судьбе страны.

Конституция закладывает фундамент основных ценностей, принципов и провозглашает базовые права для всех граждан страны. Это главный шаг на пути ускоренной экономической, социальной, культурной и политической модернизации. Участие в таком историческом событии считаю долгом каждого из нас перед настоящим и будущими поколениями казахстанцев.