​Долговой рекорд

Недавно Комитет государственных доходов опубликовал список 100 злостных неплательщиков налогов, которые в общей сложности задолжали государству более 286 млн тенге. Лидером этого антирейтинга стал житель Карагандинской области Аскар Набиев.

Его основной долг по налогу на землю составил 37,1 млн тенге. На эту сумму набежала пеня в 28,2 млн тенге. В общей сложнос­ти карагандинец обязан отдать государству 65,3 млн тенге.

Корреспонденту «Казправды» удалось разыскать человека, ставшего «чемпионом» Казахстана по налоговым долгам. Нет, он не бизнесмен и не сын богатых родителей. Аскар Набиев – рядовой госслужащий, который работает главным специалистом в акимате Бухаржырауского района.

– О своей задолженности по налогу на землю я знаю, – говорит Аскар Набиев. – У меня в собственности есть участок, который находится в промышленно-производственной зоне Караганды. Я купил его более 10 лет назад, хотел продать, но не смог. После того как сильно повысились налоговые ставки, стал образовываться долг. В год у меня набегает 5,5 миллиона тенге налога. Я простой госслужащий. Откуда у меня такие деньги?

Аскар Набиев говорит, что рад бы погасить долг перед государством, но не может. На земельный участок наложен арест. Судебные исполнители выставили его на торги, но не могут найти покупателя.

– Я думаю, проблема в том, что земельный участок большой, – высказывает свое мнение долж­ник. – Его площадь составляет 37 гектаров. В принципе, можно было бы разделить территорию и продать по частям, но судебные исполнители этого не делают.

Аскар Набиев заверил, что проб­лем на работе из-за огромного долга у него не возникло. Хотя вполне могли наказать в дисциплинарном порядке. Поскольку неоплаченный налог – это нарушение Закона «О государственной службе РК».