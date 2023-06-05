Доллар сдаваться не хочет

Позиции доллара в мире ослабевают, но пока его курс весьма высок, ибо вся глобальная торгово-финансовая система выстроена именно на американской валюте. Об этом заявил экономист Микаэль Хамберг в интервью SwebbTV.

Он предупредил, что слабеющий гегемон будет всеми силами пытаться сдерживать Китай, Россию и других членов БРИКС для сохранения своего пока еще привилегированного положения. Тем более что у США есть большое и важное преимущество – невероятно ликвидный рынок облигаций, которого больше нет нигде в мире.

Эксперт также отметил, что в случае геополитического поражения американцам «придется плохо», ведь тогда у них не будет возможности «печатать бумажки» для поддержания достатка, и придется самим на него зарабатывать.

Мир вступает в новый глобальный порядок, и мощь США будет заменена чем-то другим. История циклична, величие держав приходит и уходит, считает Микаэль Хамберг.