Село Жаналык, расположенное близ Алматы, известно как крупнейшее в республике место массового захоронения репрессированных. Именно сюда в далекие 30-е годы прошлого века свозили тела сотен людей, замученных и расстрелянных в застенках алматинского НКВД. Трупы сбрасывали прямо в ямы, канавы, засыпали песком. До сих пор местные жители находят на полях братские могилы с останками жертв...

По данным общественных организаций, в Жаналыке похоронены свыше 4 тыс. человек. В 2002 году здесь установили памятник жертвам политических репрессий. В церемонии его открытия принял участие Глава государства Нурсултан Назарбаев. Ежегодно 31 мая у монумента проходят траурные митинги.

Недавно в поселке состоя­лась церемония открытия Музея памяти жертв политических репрессий, который вместе с памятником составит единый мемориальный комплекс. По задумке авторов, новый историко-культурный объект, построенный в рамках программы «Рухани жаңғыру», увековечит имена наших соотечественников, чья жизнь стала символом несгибаемой воли, мужества и патриотизма.

В музее – 3 тематических зала, в которых представлены фотографии, личные вещи похороненных в селе Жаналык, а также документы, рассказывающие об истории репрессий в Казахстане. Среди экспонатов – материалы об Алихане Букейханове, Мухамеджане Тынышпаеве, Ильясе Жансугурове, Жумахане Кудерине и других представителях казахской интеллигенции, расстрелянных по приговорам «троек» в 1937–1938 годах.

Здесь же собраны копии уголовных дел арестованных, а впоследствии реабилитированных казахстанцев, предоставленные архивом департамента полиции Алматинской области. Жизнь узников сталинских лагерей воспроизведена в четырех дио­рамах. На мраморных стелах высечены имена и фамилии 4 125 незаконно пострадавших людей.

Как отметил представитель историко-просветительского общества «Әділет», писатель Бейбит Койшы­баев, проведена кропотливая исследовательская работа, результатом которой стало открытие Дома памяти. Здесь будут храниться документы и материалы, раскрывающие масштаб трагедии поколения, испытавшего голод и «крас­ный террор». Экспонаты музея расскажут молодому поколению о суровом времени сталинских репрессий, голодомора, депортации и насильственной коллективизации.

К слову, в 2012 году по инициативе общества «Әділет» и при содействии департамента КНБ по Алматы в свет вышла «Книга скорби: захоронение Жаналык» в 9 томах. В документальном издании рассказывается, что в Казахской ССР в 1930-е годы насчитывалось 11 исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГ, в которых содержалось свыше 5 млн заключенных.