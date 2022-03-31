В селе Рождественка Павлодарского района вода залила жилой дом, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 31 марта, в 17:47 часов в ходе мониторинга социальных сетей департамент по ЧС выявил, что в селе Рождественка Павлодарского района по улице Абая, вода находится в доме номер 67", - проинформировали в ДЧС региона.

По данным пресс-службы, подтоплено 5 жилых домов, 30 дворовых территорий. На месте проводятся работы по откачке воды силами и средствами местных исполнительных органов в количестве двух человек, одной единицы мотопомпы и двух единиц ассенизатора.

"В 19:30 часов был объявлен сбор гарнизона Павлодара. В 19:35 часов к месту была направлена группировка сил и средств ДЧС Павлодарской области в количестве пяти человек личного состава, одной единицы техники с мотопомпой и трех переносных момпомп. В 20:50 часов выехал оперативно-спасательный отряд в количестве трех человек, одной единицы техники и резиновой лодки", - говорится в сообщении ДЧС.

Работы по откачке талых вод в данном населенном пункте продолжаются, добавили в департаменте.