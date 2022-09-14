Домработница на украденный 61 млн тенге сыграла свадьбу, купила квартиру и авто

Домработница украла у жительницы города Усть-Каменогорска 130 тысяч долларов США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В полицию Усть-Каменогорска обратилась 35-летняя горожанка с сообщением об исчезновении из сейфа на цокольном этаже ее дома почти 130 тысяч долларов США (около 61 100 000 тенге).

В результате принятых мер сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 21-летняя девушка, которая работала у потерпевшей домработницей.

Как рассказала злоумышленница, в начале августа текущего года она в первый раз украла из сейфа 10 тысяч долларов, на которые после отправилась на отдых за границу. Вернувшись с отпуска, девушка поняла, что владельцы дома не заметили пропажу денег, и продолжила работать в семье как ни в чем не бывало.

За месяц домработница вынесла из сейфа 130 тысяч долларов. На эти деньги она сыграла свадьбу, купила квартиру и машину.

В настоящее время 21-летняя злоумышленница водворена в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Кража, совершенная в крупном размере».