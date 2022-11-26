Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане

Женщина призналась в совершении кражи сережек и белья.

Фото: Kazpravda.kz

Пропажу золотых сережек с драгоценными камнями и нижнего белья обнаружила жительница Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщила заявительница, в краже она подозревает приходящую домработницу.

43-летнюю помощницу она нашла через сайт объявлений. Вначале трудовые отношения складывались хорошо, но в конце месяца хозяйка обнаружила пропажу своих украшений с бриллиантами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана.

Она призналась, что во время одного из посещений, убирая спальную комнату, похитила из шкафа серьги и белье.

Ювелирные украшения она быстро сдала в ломбард. В данное время они изъяты и возвращены владелице.

По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность подозреваемой к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.