Дональд Трамп начал набирать свою команду

США
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Америкой будут управлять бизнесмены, телеведущие и военные

Фото: PETER ZAY / AFP

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп начал формировать свою администрацию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

В частности, на пост главы Минобороны он выдвинул телеведущего Пита Хегсета. Ранее тот служил в Сухопутных войсках (Армии) США, воевал в Афганистане и в Ираке. Помимо этого, в его биографии — служба в тюрьме Гуантанамо, известной своими пытками над заключенными.

Главой ЦРУ Трамп назначил бывшего руководителя национальной разведки Джона Ратклиффа. По словам будущего американского президента, Ратклифф будет первым в истории США человеком, который занимал две самые высокие должности в американской разведке. Трамп подчеркнул, что новый глава ЦРУ будет способствовать обеспечению «мира с помощью силы».

Советником по нацбезопасности США станет конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц. Он 21 год отслужил в Силах специального назначения Армии США, уйдя в отставку в звании подполковника. Также он является бизнесменом и телекомментатором.

Стало известно, что окружение Трампа ожидает назначения сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации. По их словам, несмотря на то, что Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает данная кандидатура.

Ранее Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и обеспечение безопасности границ США.

Трамп доверил Илону Маску реформировать госаппарат.

В администрации Трампа появится новый департамент, которое возглавят сразу два бизнесмена. Самому богатому человеку в США по версии Forbes Илону Маску и предпринимателю Вивеку Рамасвами предстоит заняться реформой эффективности государственного управления США — демонтажом правительственной бюрократии, сокращением расходов и реструктуризацией федеральных агентств.

Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды. 47-й президент США сравнил задачи DOGE по значимости с разработкой атомной бомбы.

«Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», — заявил он.

Позднее Маск прокомментировал свое назначение. Он спародировал заявления нынешнего американского лидера Джо Байдена, утверждавшего, что возвращение Трампа в Белый дом станет для Америки угрозой демократии.

#Трамп #команда #кандидаты

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