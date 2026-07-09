Meta вложит более $9 млрд в крупнейший ИИ-центр в Канаде

Компания Meta вложит более 9,1 млрд долларов (8,4 млрд евро) в новый центр данных ИИ в Альберте, Канада, — крупнейший за пределами США, который будет работать от отдельной газовой электростанции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Материнская компания Facebook и Instagram Meta заявила в среду, что инвестирует более 9,1 млрд долларов в строительство своего первого центра обработки данных для искусственного интеллекта в Канаде и крупнейшего за пределами США.

Объект будет построен в округе Стерджен в провинции Альберта и будет получать энергию от газовой электростанции, которую возводит консорциум с участием базирующейся в Калгари компании Pembina Pipeline Ltd.

Министр технологий и инноваций Нейт Глубиш назвал проект «важным событием для Альберты» и отметил, что провинция создала нормативную базу для привлечения инвестиций в центры обработки данных.

Власти Альберты добиваются размещения крупномасштабных центров обработки данных на фоне стремительного роста спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Однако быстрый рост ИИ усилил опасения из-за огромного количества электроэнергии и воды, необходимых таким объектам, а также из-за их нагрузки на энергосистему и соседние общины.

Поскольку энергосистема Альберты не в состоянии обеспечить работу нескольких крупных дата-центров для ИИ, провинция отдаёт приоритет проектам, которые создают собственную генерацию электроэнергии или обеспечивают её отдельными источниками, как планирует сделать Meta.

В Meta сообщили, что дата-центр будет использовать систему охлаждения с замкнутым циклом, которая не будет забирать воду из окружающих источников. Компания также намерена вложить 42 млн долларов (37 млн евро) в местную инфраструктуру, включая дороги и системы водоснабжения.

На прошлой неделе компании Pembina Pipeline, Morgan Stanley Infrastructure Partners и Kineticor Asset Management объявили, что приступают к реализации проекта электростанции Greenlight Electricity Centre в округе Стерджен.

В среду было объявлено, что заказчиком выступает Meta. Ожидается, что электростанция мощностью 932 мегаватта начнёт работу во второй половине 2030 года.