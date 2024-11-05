Маск обошел Трампа и Харрис по просмотрам предвыборных постов в X

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Предвыборные посты Илона Маска собрали в два раз больше просмотров в X (ранее Twitter), чем сообщения, опубликованные штабами кандидатов в рамках президентской гонки. С таким утверждением выступила неправительственная организация (НПО) «Центр противодействия цифровой ненависти» (Center for Countering Digital Hate, CCDH), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Политические посты Илона Маска набрали 17,1 млрд просмотров с тех пор, как он поддержал Дональда Трампа в июле, - в два раза больше, чем все сообщения в рамках предвыборной кампании в США, которые X за тот же период зарегистрировал в качестве политической рекламы», - говорится в отчете на сайте НПО.

По ее информации, политические кампании за тот же период набрали 7,7 млрд просмотров.

Всего с 13 июля по 25 октября, как подсчитали аналитики, Маск опубликовал 746 постов, связанных с выборами главы государства. Согласно CCDH, предвыборная кампания с таким количеством просмотров, какое собрал предприниматель, обошлась бы в $24 млн. В действительности же на эти цели с июля по октябрь, как утверждает НПО, могло уйти около $10,7 млн.

Маск ранее выступил в поддержку Дональда Трампа на выборах в США. С июля предприниматель выделил не менее $75 млн созданному им политическому комитету, поддерживающему кандидата в президенты от республиканцев.

Трамп же допустил, что в случае своей победы назначит Маска на какой-либо пост в своей администрации.