Дополнительное удешевленное топливо выделили аграриям в РК для сушки зерна

Сельское хозяйство , Правительство
1856
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Минэнерго выделило дополнительные объемы удешевленного дизтоплива в объеме 67,7 тыс. тонн для сушильных агрегатов зерна по заявкам аграриев из Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по вопросам осенне-полевых работ, прошедшем в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. 

Актуален вопрос с выделением сжиженного газа по льготной цене. Общая потребность шести зерносеющих регионов для работы сушилок на весь сезон уборки (сентябрь-октябрь) – 21,5 тыс. тонн жидкого топлива. В настоящее время выделено 5 тыс. тонн. Сжиженный газ распределен в Акмолинскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области, где расположено наибольшее количество сушилок, работающих на жидком топливе. Для оперативного обеспечения фермеров трех других областей сжиженным газом для сушильных агрегатов Серик Жумангарин поручил перераспределить выделенные объемы топлива между всеми нуждающимися регионами. Для полного обеспечения потребности в газе на весь сезон уборки будут рассматриваться возможности удешевления коммерческой цены сжиженного газа у производителя. В регионах с гибридной работой сушильных агрегатов рекомендовано выбрать дизельное топливо. 

Председатель правления АО «КазАгроФинанс» Айдар Прашев сообщил, что уже разработан финансовый инструмент для кредитования закупа зерносушилок в период уборки под 9% годовых. Поступило 6 заявок от фермеров на 260 млн тенге. 30% от стоимости этого вида сельхозтехники субсидируется государством.

По состоянию на 10 сентября по стране убрано порядка 4,7 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 28%. Средняя урожайность составляет 14,9 ц/га, намолочено порядка 6,9 млн тонн зерна. 

5 сентября на элеваторы республики поступило 880,5 тыс. тонн зерна, из них с влажностью до 14,5% – 40,1%, от 14,6% до 17% – 23,1%. Просушено 260,4 тыс. тонн (29,6%), подработано 321,8 тыс. тонн (36,5%).

#Правительство #сельское хозяйство #топливо

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
Не нужно бояться мирного атома
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
Развитие энергетики нельзя политизировать
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Что иностранные гости говорят об Играх кочевников
Костанайцам простят неустойку
В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ
Встречи в Великой степи
Условия для ведения бизнеса улучшатся
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Организация тюркских государств приняла общий алфавит
Информирование граждан и подготовка инфраструктуры
В Великобритании начали досрочное освобождение заключенных из-за переполненности тюрем
Казахстанский боксер вернулся с победой после двухлетнего простоя
Будем дружить театрами
Что мешает малому бизнесу нести «золотые яйца»?
Танец души на холсте
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
На энергетической безопасности экономить... опасно
Рожденный на благо своей страны
Когда дадут отопление в Астане
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

При правительстве будет создан проектный офис по развитию г…
Олжас Бектенов обсудил с крупным бизнесом развитие экономики
Почти 8 млн тонн зерна намолотили в Казахстане
Саженцы декоративных растений вернули на Хоргосе в Китай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]