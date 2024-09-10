Дополнительное удешевленное топливо выделили аграриям в РК для сушки зерна

Минэнерго выделило дополнительные объемы удешевленного дизтоплива в объеме 67,7 тыс. тонн для сушильных агрегатов зерна по заявкам аграриев из Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по вопросам осенне-полевых работ, прошедшем в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

Актуален вопрос с выделением сжиженного газа по льготной цене. Общая потребность шести зерносеющих регионов для работы сушилок на весь сезон уборки (сентябрь-октябрь) – 21,5 тыс. тонн жидкого топлива. В настоящее время выделено 5 тыс. тонн. Сжиженный газ распределен в Акмолинскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области, где расположено наибольшее количество сушилок, работающих на жидком топливе. Для оперативного обеспечения фермеров трех других областей сжиженным газом для сушильных агрегатов Серик Жумангарин поручил перераспределить выделенные объемы топлива между всеми нуждающимися регионами. Для полного обеспечения потребности в газе на весь сезон уборки будут рассматриваться возможности удешевления коммерческой цены сжиженного газа у производителя. В регионах с гибридной работой сушильных агрегатов рекомендовано выбрать дизельное топливо.

Председатель правления АО «КазАгроФинанс» Айдар Прашев сообщил, что уже разработан финансовый инструмент для кредитования закупа зерносушилок в период уборки под 9% годовых. Поступило 6 заявок от фермеров на 260 млн тенге. 30% от стоимости этого вида сельхозтехники субсидируется государством.

По состоянию на 10 сентября по стране убрано порядка 4,7 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 28%. Средняя урожайность составляет 14,9 ц/га, намолочено порядка 6,9 млн тонн зерна.

5 сентября на элеваторы республики поступило 880,5 тыс. тонн зерна, из них с влажностью до 14,5% – 40,1%, от 14,6% до 17% – 23,1%. Просушено 260,4 тыс. тонн (29,6%), подработано 321,8 тыс. тонн (36,5%).