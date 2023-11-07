Дополнительную вакцинацию детей от кори начали в Астане

Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления

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В Астане детей от 6 до 10 месяцев начали дополнительно массово вакцинировать против кори, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

Сообщается, что вакцинация проводится во всех организациях ПМСП города.

Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Прививочные кабинеты для дополнительной массовой иммунизации будут работать в будние дни с 8.00 до 18.00 ежедневно.

Перед проведением иммунизации будет проведен осмотр врача, консультирование по профилактике кори, по возможным ожидаемым реакциям после прививки.

"Дополнительная массовая иммунизация против кори стала необходимой из-за роста заболеваемости корью в стране и в нашем городе. Большая часть из числа заболевших – это дети раннего возраста. Распространение вакциноуправляемой инфекции стало возможным из-за увеличения непривитых по возрасту детей, причина этому - отказ родителей от прививок, необоснованные медицинские отводы, откладывание срока вакцинации", - говорят в горздраве.

Врачи отмечают, что самыми незащищенными от кори являются маленькие дети от 6 до 11 месяцев, так как их уже не защищает материнский иммунитет, передающийся с грудным молоком, и именно эти малыши еще не достигли прививочного возраста – 1 год, когда планово прививают против кори.