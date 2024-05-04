Дополнительные полосы для автобусов появятся в Астане

На 7 участках улиц в Астане планируется внедрение выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane с общей протяженностью 58,6 км, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на CTS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшее время специальные полосы появятся по пр-ту Тауелсиздик, ул. Керей Жанибек хандар, пр-ту Улы Дала, пр-ту Р. Кошкарбаева, ул. Ч. Айтматова.

Это позволит сократить время проезда общественного транспорта на 6 мин, а также увеличить скорость движения автобусов с 16 км/ч до 19 км/ч.

Проект Bus Lane впервые в пилотном режиме внедрен в столице в 2015 году на двух участках: пр-т Момышулы - от пр-та Абылай хана до ул. Сарайшык и пр-т Богенбай батыра - на участке от ул. Валиханова до пр-та Сарыарка.

Сейчас общая протяженность автобусных линий в городе составляет 100,5 км и затрагивает 27 участков дорог.