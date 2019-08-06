​Дороги без шрамов

Параллельно с ремонтом и строительством частных и многоэтажных жилых домов, коммерческих и социальных объектов руководство города и области поставило задачу привести в порядок инженерную инфраструктуру и коммуникации, включая дороги.

В общей сложности в городе оказалось 272,3 км дорог. В ходе их обследования было установлено, что в результате ЧП было повреждено асфальтовое покрытие на 67 улицах. После анализа сложившейся ситуации для ликвидации выявленных дорожных дефектов был составлен план реконструкции.

Планом предусматривается строи­тельство 46,7 км тротуаров, установка более 2 200 единиц приборов уличного освещения. Намечены также строительство 7-километровой велосипедной дорожки и прокладка 41 кубометра ирригационных лотков.

Ремонтные работы уже идут на 40 улицах города. Для этого привлечены около 60 единиц спецтехники и свыше 110 рабочих. На первых четырех улицах уже завершена укладка асфальта, а на 19 ведется подсыпка гравия. Вдоль 15 улиц начато строительство тротуаров.

Завершение дорожного ремонта планируется до конца августа. В сентябре начнутся занятия в школах и дошкольных учреждениях, оживится деловая активность горожан. К этому времени движение на улицах Арыса должно быть беспрепятственным, чтобы ничто уже не напоминало об обрушившейся на город беде.