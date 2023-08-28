Дороги большого города

В Шымкенте ведется беспрецедентное по масштабу дорожное строительство, предусматривающее сооружение транспортных развязок, прокладку новых дорог и реконструкцию существующих. Поставлена задача по обеспечению беспрепятственного движения транспорта по магист­ральным улицам, соз­данию комфортной дорожной сети не только в центре, но и на окраинах Шымкента, а также выведению транзитного транс­портного потока за пределы города, что позво­лит значительно улучшить экологию.

– На этом участке пробок точно не будет, – уверенно заявляет главный специалист городского управления транспорта и автомобильных дорог акимата Шымкента Нурбол Кожабеков.

– В октябре откроем проезд вдоль улицы Байдибек-би. Развязка рассчитана на передвижение сорока тысяч машин в сутки. Водители уже сейчас могут оценить комфорт, передвигаясь в обоих направлениях по улице Аргинбекова. Можно уже пользоваться двумя правыми съездами. К 21 сентября откроем еще один съезд и эстакаду.

Сказать, что горожане с нетерпением ждут сдачи в эксплуатацию транспортной развязки, это ничего не сказать. Строить ее начали еще до того, как дост­роили развязку тоннельного типа на пересечении улицы Рыс­кулова и проспекта Кунаева, который перетекает в проспект Байдибек-би.

Два крупных дорожных проек­та, расположенных на одной линии на расстоянии примерно в километр друг от друга, стали настоящим испытанием на прочность.

Автомобилистам на протяжении нескольких лет приходится искать альтернативный маршрут передвижения, чтобы не стоять в километровых дорожных заторах, а горожанам – подстраиваться под меняющиеся марш­руты движения общественного транспорта.

…И вот проект вышел на финишную прямую. Я стою на верхней точке первой в городе трехуровневой транспортной развязки, половина проезжей части которой одета в асфальт. Со стороны дендропарка завершается обустройство дорожного полотна, его без устали утюжат машины для укатки и уплотнения грунта. Проект обошелся казне в 11 млрд 415 млн тенге.

– Проект очень сложный и в то же время для Шымкента знаковый, – считает руководитель проекта компании BI Group Азат Молдахметов. – Трехуровневая развязка расположена в самом центре города среди существующей застройки. Стесненные условия строительства предполагали изменение прохождения трасс, пришлось подстраивать их под условия существующего бизнеса, городских объектов, требования заказчика. Было много сложностей, связанных с началом строительства: от переноса коммуникаций до проект­ных изменений. Нам пришлось переносить сети газоснабжения высокого и среднего давления, водопровод поливочный и питьевой магистральный, инженерные сети связи, электросети.

Дорожных строителей ждало много неожиданностей. Чего стоит только затопление тоннельной части по улице Аргинбекова! Это нижняя точка объекта, и сюда хлынули все дождевые осадки плюс потоки воды из переполнившегося канала по улице Байтурсынова. В начале года, когда уже велась отделка керамогранитом, тоннель полностью затопило. Такие наводнения случались шесть раз. И чтобы продолжить работу, снова приходилось устранять их последствия.

– По проекту предусмотрен водоотвод – труба диаметром 500 миллиметров, идущая посередине дороги, – поясняет Азат Молдахметов. – Но на тот момент он еще не был построен. Теперь же имеется два приемоч­ных колодца, связанных с городским коллектором. Так что больше таких потопов не будет. Для пешеходов на всех съездах предусмотрены спуски, пандусы для людей с инвалидностью, пешеходные переходы.

Это вторая по счету крупная транспортная развязка в городе из запланированных пяти. Еще три будут возведены в ближайшую пару лет. Причем две из них тоже появятся на проспекте Байдибек-би, ведущем в город со стороны Алматинской трассы. Именно в этом направлении разрастается Шымкент, строятся новые микрорайоны, жители которых предпочитают передвигаться на личном автотранспорте. Так что несложно прогнозировать рост дорожного движения.

А чтобы избежать его коллапса, нужен продуманный и надеж­ный транспортный каркас. Уже в следующем году начнется строи­тельство развязок на пересечении улиц Рыскулова и Жибек Жолы, проспекта Байдибек-би и улицы Толеметова в районе зоо­парка, а также на пересечении проспекта Байдибек-би и трассы А-2 Алматы – Ташкент. Вместо так называемого «бозарыкского кольца» к концу 2025 года появится «клеверная» развязка. Именно такой проект планировали на Кунаева – Рыскулова, но расчеты показали, что без масштабного сноса на имеющемся «пятачке» отдельные съезды с закруглениями больших радиу­сов не втиснуть.

Так что шымкентцев ждут как минимум два непростых года, пока не завершится строительство запланированных транс­портных развязок. В городском акимате постарались по возможности снизить неизбежные неудобства, инициировав ряд дорожных проектов, позволяющих равномерно распределить транспортные потоки. Для этого решено до конца следующего года завершить строительство продолжения десяти улиц, расположенных параллельно прос­пекту Байдибек-би.

Продление дороги по улице Байтерекова до улицы Алтынсарина, выход улиц Кенжак, Аксумбе и других на трассу А-2 позво­лит водителям выстраи­вать маршрут движения альтернативный проезду по улице Байдибек-би. Одним из первых начали осуществлять проект по пробивке дороги по улице Утегенова на отрезке от улицы Тулеметова до микрорайона «Шымсити». Он уже вышел на завершающий этап. Эта транспортная артерия призвана взять на себя основную нагрузку, после того как начнется строительство развязки в районе зоопарка.

Проект, протяженность которого чуть меньше полутора километров, разделен на два этапа, соединяющихся на улице Сырым-батыра в микрорайоне «Кайтпас». 900-метровое шоссе, ведущее отсюда через городской пустырь до «Шымсити», уже успели облюбовать автомобилисты, оценив комфорт передвижения по широкой прямой и, что немаловажно, короткой дороге.

Сложнее оказалось строить в жилом массиве, где для расширения существующего проезда потребовалось изъятие земли на госнужды. В основном удалось ограничиться выкупом незначительных по площади земельных участков шириной от двух до шести метров. К счастью, там снос жилых домов не понадобился, иначе изъятие могло бы затянуться на неопределенное время. Во всяком случае, из десяти объектов, попавших под снос, четыре домовладельца не согласны с суммой компенсации и обратились в суд. Это существенно тормозит работу дорожников, вынужденных перестраивать свой график.

– Если сноса недвижимых объек­тов при строительстве дороги нет, работать в разы быст­рее, – говорит начальник участка ТОО «Ален транс жол» Болат Таджибаев, руководящий строи­тельством кольцевой развязки на пересечении микрорайона «Шымсити» и трассы А-2. – Мы тоже ждем, пока решится вопрос по двум объектам, попавшим в зону строительства. Пока фронтом работ обеспечены, и это не так критично. Надеемся, за месяц-полтора земля под госнужды будет выкуплена, а вопрос закрыт, и нам не придется задерживать перенос водопровода, а значит, и последующий ввод столь важного объекта.

У дорожников есть проекты, сроки строительства которых сдвигаются из-за затянувшегося процесса изъятия земель. Это сейчас, пожалуй, главная проблема, заставляющая строителей на ходу перестраиваться.

– Если из десяти домов один хозяин не соглашается на изъятие – все, стоим, – комментирует Нурбол Кожабеков. – Больше всего изъятий на строительстве пятого этапа продолжения прос­пекта Кунаева. Он проходит через микрорайон «Сауле». В общей сложности 289 объектов попали под изъятие. Изъято же только 50 участков. И чаще всего вопрос упирается даже не в сумму компенсации, а в нежелание домо­владельцев оставлять свой дом и куда-то переезжать. Между тем это архиважный проект, учитывая, что со стороны Ташкента в город ведет единственная дорога, да и та проходит через тоннель.

Аким Шымкента Мурат Айте­нов регулярно инспектирует ход исполнения работ в рамках проекта, призванного снизить нагрузку на единственную подъезд­ную восточную дорогу. На днях он ознакомился с положением дел на втором этапе строи­тельства продолжения улицы Кунаева протяженностью 1,7 км. Дорожникам предстоит построить шестиполосное шоссе шириной в 42 метра.

На объекте уже выполнены работы по установке подпорных стен и переносу инженерных сетей. До конца года часть отрезка дороги от улицы Туркестанской до железной дороги планируется открыть для движения транс­порта. Аким города поручил ускорить процесс изъятия для госнужд земельных участков, находящихся в зоне строительства.

А вот жителям массива Кызылсай, отрезанного от большой дороги железнодорожными путями, повезло больше. Десятилетиями жившие в изоляции люди наконец-то получат путепровод, по которому смогут заезжать в Кызылсай легковые и грузовые автомобили, избавившись от необходимости делать крюк в 10 км. И при этом обошлись частичным изъятием земли, сносить дома здесь не пришлось.

Выемка грунта глубиной в 12 метров под существующими железнодорожными путями уже позволяет видеть очертания будущего путепровода, о строительстве которого местное население не смело и мечтать. Даже после того как пригородный аул вошел в состав Шымкента.

Довольны и жители улиц Амангельды и Кисык, что в Старом городе. Они дождались своей очереди на проведение ремонта дорог, как и жители еще почти 300 городских улиц в пяти райо­нах города общей протяжен­нос­тью более 200 км.

– В этом году в соответствии с городским планом развития для формирования благоприятной среды проживания местного населения приоритет отдается ремонту внутриквартальных улиц, переулков и проездов в мик­рорайонах и жилых массивах, отдаленных от центра, – сообщил Нурбол Кожабеков. – Сейчас набирает обороты асфальтирование дорог в отдаленных населенных пунктах. Для нас важно, чтобы люди, живущие на окраинах, не чувствовали себя обделенными.

Нурбол Кожабеков утверждает, что в Шымкенте достаточно специалистов, способных строить­ качественно и надолго. И это тот случай, когда количество перешло в качество. По мере увеличения масштабов дорожного строительства появились и хорошо работающие компании. Хотя замечания как результат жесткого контроля и спроса за качество к ним, конечно, есть.

За полгода инспектирующими органами в ходе проверок качест­ва больше чем 200 км отремонтированных дорог выявлено 136 недочетов при обустройстве асфальтового покрытия. Все замечания устраняются. После того как эксперты указали на недостатки, подрядными организациями оперативно и за свой счет переложено 800 кв. м асфальта. И это правильно. Без жесткого спроса к качест­ву дорожного строительства и ремонта городу вряд ли удастся довести состояние 98% своих дорог до нужного уровня. Чтобы добиться исполнения этой задачи, у мегаполиса в запасе остается чуть более двух лет.