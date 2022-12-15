Дороги разрушили, воду не дали

«У нас даже пословицы не работают, не то что строители и контролирующие их чиновники», – горько шутят жители сельского округа Алпамыс-батыра Келесского района. И я понимаю их иронию, ведь водопровода, обещанного здесь двум аулам, не дождались более 6 тыс. человек. А ждут они его фактически 13 лет.

Два аула – Акжол и Кауыншы – живут на привозной воде. Ее доставляют в населенные пункты предприниматели, продавая по одной тысяче тенге за тонну. Для ведения домашнего хозяйства живительной влаги надо тонн 10 в месяц – не меньше. В итоге набегает приличная сумма.

Причем, чтобы хранить эти тонны воды, надо запастись специальными емкостями. Весной и осенью еще куда ни шло. А вот летом и зимой возникают проблемы. В жаркое время года живительная влага быстро портится, а зимой – замерзает.

Кто-то для хозяйственных нужд пытается использовать покупную воду, кто-то приносит-привозит ее из канала, расположенного неподалеку. Отстаивают, но даже после этого живительная влага непригодна для приготовления пищи, стирки, гигиеничес­ких процедур. Так что покупка дорогостоящей привозной воды – в числе приоритетных расходов.

Вообще-то вода в каждом доме жителей сельского округа Алпамыс-батыра должна была появиться еще 13 лет назад. В 2009 году здесь начали прокладку водопровода. Когда сеть прак­тически была готова, приступили к бурению скважины. И вот тут-то водопроводчиков ждал неприятный сюрприз: запасов живительной влаги, на которые они рассчитывали, не оказалось...

Говорят, конфуз случился потому, что руководствовались данными гидрогеологических изысканий еще советских времен.

В итоге оказалось, что чиновники потратили впустую 87 млн тенге на водоснабжение сельского округа. Подрядчика тогда осудили, а трубы, оставшиеся лежать без дела в земле, благополучно сгнили. Нет бы сразу провести новые гидрогеологические изыскания, пробурить скважину! Однако сколько ни стучались местные жители со своей проблемой в районный, да и в областной акима­ты, руки у чиновников до этих аулов долгие годы не доходили.

Только в 2015 году, когда сельский округ еще входил в состав Сарыагашского района, была разработана проектно-сметная документация на строительство системы водоснабжения и водопроводных сетей сметной стоимостью 893 млн 129 тыс. тенге.

– В 2016 году управление энергетики и ЖКХ тогда еще Южно-Казахстанской области выступило заказчиком проекта на проведение геолого-изыскательских работ по определению запаса питьевой воды в сельском округе Алпамыс-батыра, – рассказывает заместитель акима Келесского района Серик Каракулов. – Судя по заключению, подготовленному ТОО «Арасан», получалось, что достаточно пробурить 41 метр вглубь земли, и вода будет. Причем ее запасов хватит на 27 лет для снабжения двух населенных пунктов. Но по факту такого дебита воды в поверхностном слое не оказалось.

Согласно гидрогеологическим изысканиям, в точке бурения скважины намечалось получать в сутки 160 кубометров воды, фактически же выходило всего... три. И это притом, что вместо предполагаемых 40 метров пробурили все 60.

При этом строители успели проложить более 6 км труб в обоих населенных пунктах, начав данную работу еще весной прошлого года. Получается, строить новый водопровод начали, наступив на те же грабли. Это больше всего возмущает местных жителей.

– Изначально мы им сказали, что воды здесь нет, – говорит жительница села Акжол Гаухар Жораева. – Более того, предлагали сначала найти источник воды – скважину пробурить, а потом уже вдоль улиц копать. Они не послушались. Все перекопали в поселке, гравийные дороги превратили в грязь, а воды как не было, так и нет.

Компания, выигравшая тендер государственных закупок, все претензии жителей отвергает, считая их… необоснованными.

– Чтобы завершить работу, нам нужно продолжать копать, – изложил немудреную деловую стратегию представитель подрядной организации Марат Абитаев на очередном импровизированном сходе людей. – Надо будет, два раза перекопаем дороги, в худшем случае – три раза.

– На всех улицах грязь намесили, – парирует Зора Султанбекова. – Все лето мы пыль глотали, а после того, как пошли осенние дожди, грязь месим. Скотина и люди вязнут, машины проехать не могут. Где копали, даже ничем не закрыли. Хоть бы гравием засыпали... Теперь у нас ни воды, ни дорог. Одни ямы вокруг. Воду не подвели, деньги в землю закопали под предлогом освоения... Стройку опять остановили.

Но Серик Каракулов тотчас поправил. Мол, не остановили, а приостановили. Временно. Когда стало ясно, что запасов воды, на которые здесь рассчитывали, в наличии не оказалось.

– На время мы полностью все работы остановили, включая прокладку водопроводных труб, – комментирует ситуацию Серик Каракулов. – Если воды не будет, какой смысл прокладывать сети? Чтобы не повторилась история 2009 года, остановили строительство сетей и начали бурить скважину. Потом устно с подрядчиками договорились, что они продолжат бурение. Они пробурили 820 метров, дебит воды оказался достаточным. Но когда делали обсадку скважины, на глубине примерно 400 метров провалили трубу. Пришлось рядом бурить новую скважину. Снова 820 метров пробурили и сейчас делают обсадку трубами. Дебит воды нормальный. После обсадки в лабораторию отправим пробы воды, проверим ее состав. Если будет необходимость, на скважине поставим мембранную установку для водоочистки.

Специалисты районного отдела ЖКХ работу субподрядчика признали некачественной. Поэтому строительно-монтажные работы переделывает генеральный подрядчик. Сейчас два с половиной десятка рабочих занимаются скважиной, а также параллельно устраняют дефекты, выявленные на трубе, которая ведет к потребителям. Еще предстоит сделать разводку к абонентам. Между тем по плану срок сдачи объекта в экс­плуатацию – декабрь 2022 года.

Понятное дело, в эти сроки компания не уложится. В отделе ЖКХ уже готовят иск в суд за нарушение конкурсных обязательств. Но даже это сообщение, прозвучавшее на очередной встрече строителей и чиновников с жителями, не успокоило людей. Они устали от пустых обещаний, хотят элементарного – воды в доме и возвращения дорог хотя бы в исходное состояние. Вот только привести их в порядок обещают не ранее следующего года.

Сельский аким Ерлан Адилханов говорит, что о проблеме транспортного сообщения знают в районном отделе ЖКХ и планируют в следующем году заасфальтировать те улицы, которые покрыты гравием. Из 12 улиц сельского округа только шесть асфальтированы – четыре в Акжоле и две в Кауыншы.

– Компания-подрядчик разрушила гравийное покрытие при прокладке труб, а в ответ на претензии жителей говорит, что в их функции, мол, не входит восстановление. А вы как считаете? – спрашиваю у сельского акима.

– Не входит, не входит по закону, там в смету не включено.

– Разрыли, оставили, и люди должны целый год месить грязь?

– Ну примерно так.

При этом Ерлан Адилханов уверяет, что начинает рабочий день и завершает его на стройке, ежедневно отправляя в район отчеты о проделанной строителями работе. Только вот ускорить процесс не в его силах.

В Туркестанской области 124 села и поселка до сих пор не подключены к водоснабжению. Среди них 13 аулов Келесского района. При этом в 11 действуют мембранные установки, где можно в любое время суток набрать качественную питьевую воду.

Водопроводы в этих населенных пунктах, по словам Серика Каракулова, появятся не раньше 2025 года. В остальных аулах, где нет водопровода, сельчане пользуются водой из колодцев и родников либо живут на привозной воде.