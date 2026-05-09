Дорогие сердцу полотна

День Победы
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

«Герои Победы» – выставка картин под таким названием проходит в музее изобразительного искусства. На ней представлены 40 полотен, часть из которых написана художниками-фронтовиками. Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков, которые включают портреты участников Великой Отечественной войны и картины, воссоздающие исторические события. Главным экспонатом выставки стало панно размером два на три метра под названием «Лица Победы». Его создал и подарил музею Евгений Ким.

фото автора

– Эта картина написана к 70-летию великой Победы и стала победительницей конкурса, который был объявлен управлением культуры в 2015 году, – отмечает директор Карагандинского областного музея изо­бразительного искусства Бибигуль Кудабаева. – На ней изображены 44 Героя Советского Союза и полных кавалера Ордена Славы – наши земляки. Среди них – летчик Нуркен Абдиров, пулеметчик Мартбек Мам­раев, стрелок Казбек Нуржанов… Это монументальное полотно нам очень дорого. Мы выставляем его уже на протяжении 10 лет.

Память о людях, которые приближали Победу, запечатлена и на других полотнах. На картине Владимира Гиевого изображены солдатская пилотка, погоны, письма-треугольники и маленькая фотокарточка, с любовью разложенные на столе. Это пронзительная история не только о подвиге фронтовика, но и матери, которая ждет сына с войны.

Вот картина Вениамина Шамшина «Отцы и дети», на ней запечатлены молодожены у «Вечного огня». Рядом – их отцы-фронтовики. Для ветеранов возложение цветов – это не свадебная традиция, а возможность почтить память сослуживцев. Светлую грусть вызывает полотно Сергея Щеголихина «В моем окне салют Победы». На нем изображен праздничный салют, однако радость Победы омрачена горечью потери. Кого? Сына, мужа, отца – того, чья фотография стоит на столе в траурной рамке.

– Я близко общался с мастерами кисти, прошедшими войну – это Саркис Саносян, Павел Реченский, Павел Андреюк, Вениамин Шамшин. Это были удивительные люди! – вспоминает художник Владимир Троценко. – Они никогда не говорили о войне. Они любили рассуждать об искусстве. Эти люди видели ужасы войны, но не перестали воспринимать красоту нашего мира.

#выставка #Караганда #музей #День Победы #Герои Победы

