Дорогие сердцу полотна

– Эта картина написана к 70-летию великой Победы и стала победительницей конкурса, который был объявлен управлением культуры в 2015 году, – отмечает директор Карагандинского областного музея изо­бразительного искусства Бибигуль Кудабаева. – На ней изображены 44 Героя Советского Союза и полных кавалера Ордена Славы – наши земляки. Среди них – летчик Нуркен Абдиров, пулеметчик Мартбек Мам­раев, стрелок Казбек Нуржанов… Это монументальное полотно нам очень дорого. Мы выставляем его уже на протяжении 10 лет.

Память о людях, которые приближали Победу, запечатлена и на других полотнах. На картине Владимира Гиевого изображены солдатская пилотка, погоны, письма-треугольники и маленькая фотокарточка, с любовью разложенные на столе. Это пронзительная история не только о подвиге фронтовика, но и матери, которая ждет сына с войны.

Вот картина Вениамина Шамшина «Отцы и дети», на ней запечатлены молодожены у «Вечного огня». Рядом – их отцы-фронтовики. Для ветеранов возложение цветов – это не свадебная традиция, а возможность почтить память сослуживцев. Светлую грусть вызывает полотно Сергея Щеголихина «В моем окне салют Победы». На нем изображен праздничный салют, однако радость Победы омрачена горечью потери. Кого? Сына, мужа, отца – того, чья фотография стоит на столе в траурной рамке.

– Я близко общался с мастерами кисти, прошедшими войну – это Саркис Саносян, Павел Реченский, Павел Андреюк, Вениамин Шамшин. Это были удивительные люди! – вспоминает художник Владимир Троценко. – Они никогда не говорили о войне. Они любили рассуждать об искусстве. Эти люди видели ужасы войны, но не перестали воспринимать красоту нашего мира.