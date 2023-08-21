Дорожникам покой лишь снится

Как сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на выделенные средства планируется осуществить 311 проектов – построить и отремонтировать более 1 000 км автодорог областного и районного значения, улично-дорожной сети.

Из них 23 проекта на сумму 14,3 млрд тенге связаны со строительством и ремонтом автострад областного значения. В планах строителей отремонтировать более 200 км дорог.

В нынешнем году дорожники продолжают работу над такими крупными и ожидаемыми акмолинцами проектами, как строительство моста на автодороге Жалтыр – Макинск, капитальный и средний ремонт участков автодорог Щучинск – Степняк – Валиханово, участок Восточный обход Астаны – ст. Сарыоба. В этом перечне находятся также дороги Бабатай – Волгодоновка – Береке – Булаксай, Жалтыр – Макинск, Коргалжын – Арыкты – Сабынды, Жаксы – Державинск, Есиль – Свободное – Раздольное, Жолымбет – Шортанды – Пригородное и другие.

– Есть дороги областного значения, о состоянии которых в своих обращениях и жалобах нам постоян­но напоминают жители области. Поэто­му управлением составлен перечень первоочередных участков, по которым в текущем году запланирована разработка проектно-сметной документации. Это, к примеру, средний ремонт участков дорог Еленовка – Чистополье – Есиль в Есильском районе; Акколь – Азат – Новорыбинка, реконструкция автодороги Атбасар – Сочинское с устройством трех водопропускных сооружений, – рассказал руководитель областного управления Владимир Кулаков.

Ежегодно на автострады выделяются средства из местного бюджета. Так, на содержание и текущий ремонт дорог областного значения в нынешнем году предусмотрено 1,5 млрд тенге. Кроме того, на их зимнее содержание – порядка 600 млн тенге.

Многое сделано для устранения последствий весенних паводков (устройство объездных дорог на местах аварийных мостов, отсыпка обочин, подвергшихся частичному размыву, установка предупреждающих дорожных знаков и т. д.) на сумму более 70 млн тенге.

В настоящее время дорожники ведут ямочный ремонт автострад асфальтобетонной и песчано-гравийной смесью, осуществляют отсыпку и профилировку дорог с гравийным покрытием, наносят дорожную разметку, меняют старые и устанавливают новые дорожные знаки.

Качественное исполнение поставленной задачи подрядными организациями проверяют специалисты Национального центра качества дорожных активов, работающего в Казахстане с 2019 года. На услуги структуры в этом году выделено 250 млн тенге.

Большим подспорьем в дорожном строительстве являются государственные программы. Так, в рамках программ «Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане» и «Развитие окраин» воплощаются 33 проекта по строительству и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов Аршалынского, Целиноградского, Шортандинского районов и города Косшы. На эти цели выделено 29 млрд тенге, а это около 40% от общей суммы, предусмотренной в текущем году.

Добавим, что строительство и ремонт дорог протяженностью в 210 км планируются в 27 населенных пунктах. Из республиканского и областного бюджетов на эти цели по программе «Развитие малых и моногородов» выделено 2,6 млрд тенге. Проекты будут реализованы в Степногорске, Акколе и Атбасаре.

Более 30 км дорог приведут в порядок в рамках программы «Развитие Щучинско-Боровской курортной зоны». В планах – строительство автодороги вокруг озера Текеколь, которая соединится с северным обходом озера Чебачьего Бурабайского района; строительство и реконструкция дорожной сети поселка Бурабай (третья очередь), капитальный ремонт дороги Щучинск – Николаевка и другие транспортно-инфраструктурные проекты.

В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» Акмолинской области выделено 2,6 млрд тенге. На эти деньги намечено отремонтировать до 80 км дорог. Большой объем ремонтных работ предстоит провести в Бурабайском, Есильском и Шортандинском районах.

Что касается приведения в порядок проезжей части улиц (общей протяженностью 370 км) в селах и поселках, то согласно программе «Целевые трансферты на строительство, ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов районов, городов Кокшетау, Степногорска, Косшы и дорог районного значения» из областного бюджета на осуществление 172 проек­тов направлено 16,5 млрд тенге.

Вместе с тем по-прежнему не соблюдаются нормы по осевой нагрузке на проезжую часть. И это одна из основных причин того, что асфальтобетонное покрытие на автотрассах разрушается, в том числе и на вновь отремонтированных участках, по которым проезжают самосвалы в 30–40 тонн.

Выход видится один: для сохранения автомобильных дорог общего пользования, на ремонт которых ежегодно уходят колоссальные бюджетные средства, необходим законодательный запрет движения по ним многотонных самосвалов, которые должны использоваться исключительно на карьерах.

– Если не принять, наконец, кардинальных мер по должному контро­лю над нагрузкой на ось, покрытие автомобильных дорог так и будет приходить в негодность. А значит, есть угроза срыва поручения Главы государства о приведении 95% дорог в хорошее состояние к 2025 году, – отметил Владимир Кулаков.

За состоянием дорог в регионе поручено следить Инспекции транспорт­ного контроля. Но у этой организации имеется лишь один передвижной пост, который не в состоянии охватить одновременно всю область. Назрела необходимость внести изменения в Правила прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, а именно – сократить сроки ее прохож­дения по уровню сложности, считает Владимир Захарович.

Согласно этим правилам нормативная продолжительность экспертизы составляет 45 рабочих дней для проек­тов, являющихся технологичес­ки или технически сложными I и II уровня ответственности, потенциально опасных производственных объектов (госэкспертиза). И 30 рабочих дней – для строительства технологически и технически несложных объектов II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных (частная экспертиза).

Помимо указанных сроков предус­мотрена и проверка сданного в экспертизу проекта на комплектность (пять рабочих дней), существуют сроки подписания договоров. Все это усложняет получение положительного заключения экспертизы, так как весь процесс занимает порядка двух месяцев.

Еще одна насущная проблема дорожной отрасли – ее финансирование. Ведь для приведения в порядок дорог нужно ходатайствовать о дополнительных средствах из республиканского бюджета.