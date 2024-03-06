Дос Сарбасов назначен вице-президентом Национальной академии наук

Вице-президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК назначен известный казахстанско-американский ученый-биотехнолог Сарбасов Дос Журмаханбетович, сообщает Kazpravda.kz
Дос Сарбасов – ведущий в мире ученый в области борьбы с онкологическими заболеваниями и является разработчиком ряда инновационных способов борьбы с ними.
Имеет более чем 25-летний стаж научной деятельности в зарубежных организациях и обладает значительным опытом в организации, координации и управлении современными междисциплинарными научными исследованиями.
За период своей научной деятельности выпустил более 80 научных публикаций, 37 манускриптов, является одним из первооткрывателей роли белка MTOR в росте, пролиферации клеток, транскрипции мРНК и биосинтезе белков внутри клеток.
Является членом Американской ассоциации биохимии и молекулярной биологии, Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан.