Дос Сарбасов назначен вице-президентом Национальной академии наук

Фото: пресс-служба НАН РК

Дос Сарбасов – ведущий в мире ученый в области борьбы с онкологическими заболеваниями и является разработчиком ряда инновационных способов борьбы с ними.

Имеет более чем 25-летний стаж научной деятельности в зарубежных организациях и обладает значительным опытом в организации, координации и управлении современными междисциплинарными научными исследованиями.

За период своей научной деятельности выпустил более 80 научных публикаций, 37 манускриптов, является одним из первооткрывателей роли белка MTOR в росте, пролиферации клеток, транскрипции мРНК и биосинтезе белков внутри клеток.

Является членом Американской ассоциации биохимии и молекулярной биологии, Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан.