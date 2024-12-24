Достигнуты положительные результаты Итоги года 24 декабря 2024 г. 3:00 1 Асель Тимирова Около 4 трлн тенге инвестиций привлечено в Мангистаускую область за последние пять лет. Об этом на площадке СЦК сообщил глава региона Нурдаулет Килыбай. фото предоставлено СЦК На 2024–2026 годы была запланирована реализация 42 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики на 666 млрд тенге, 14 из них уже реализованы. 367 тыс. туристов посетили западный регион за последние полгода. По сравнению с 2023-м рост в сфере туризма составил 20%, оказано услуг на 15,2 млрд тенге. На территории «Теплого пляжа» до 2027-го планируется реализовать 11 проектов. Разработан генеральный план курортной зоны «Кендерли». В регионе развиваются все виды наземного, морского, воздушного транспорта. 96% автодорог местного значения находятся в хорошем состоянии, ведутся работы по строительству и реконструкции 215 км. На средства частного инвестора ведется возведение многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык. Инициатива создания крупного воздушного хаба в Актау также получила поддержку Правительства. Инвестиционная стоимость проекта, не имеющего аналогов в странах СНГ, составила 1 млрд долларов. – Мангистауская область имеет большой транзитный потенциал. С начала года через порты Актау, Курык и Северный терминал перевезено 6,8 миллиона тонн грузов. Особое внимание уделяется модернизации общественного транспорта, – добавил Нурдаулет Килыбай. В этом году область произвела собственную продукцию на сумму около 34,5 млрд тенге. Объем ее выпуска, к примеру, в животноводстве увеличился на 31%. Совместно с иностранными инвесторами в следующем году планируется построить завод по производству сухого порошка из верблюжьего молока. После 30-летнего перерыва начато развитие профессионального рыболовства: для модернизации отрасли привлечен ряд инвесторов, закуплены современные рыболовные суда. Продолжается строительство социальных объектов. В 2024 году на финансирование системы образования было предусмотрено 211 млрд тенге. Полностью решен вопрос общежитий в городских колледжах. Завершается возведение центральной районной больницы на 150 коек в Мунайлинском районе, врачебной амбулатории в селе Кендерли. Для развития Актау по примеру городов Баку и Дубая внесены изменения в генплан. В соответствии с документом будут построены такие объекты, как стадион на 10 тыс. мест, морской вокзал, архитектурное сооружение «Әуенді домбыра», обустроен новый пляж. #Мангистауская область #СЦК #итоги года