Достигнуты положительные результаты

На 2024–2026 годы была запланирована реализация 42 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики на 666 млрд тенге, 14 из них уже реализованы.

367 тыс. туристов посетили западный регион за последние полгода. По сравнению с 2023-м рост в сфере туризма составил 20%, оказано услуг на 15,2 млрд тенге. На территории «Теплого пляжа» до 2027-го планируется реализовать 11 проектов. Разработан генеральный план курорт­ной зоны «Кендерли».

В регионе развиваются все виды наземного, морского, воздушного транспорта. 96% автодорог местного значения находятся в хорошем состоянии, ведутся работы по строительству и реконструкции 215 км. На средства частного инвестора ведется возведение многофунк­ционального морского терминала «Саржа» в порту Курык. Инициатива создания крупного воздушного хаба в Актау также получила поддержку Правительства. Инвестиционная стои­мость проекта, не имею­щего аналогов в странах СНГ, составила 1 млрд долларов.

– Мангистауская область имеет большой транзитный потенциал. С начала года через порты Актау, Курык и Северный терминал перевезено 6,8 миллиона тонн грузов. Особое внимание уделяется модернизации общест­венного транспорта, – добавил Нурдаулет Килыбай.

В этом году область произвела собственную продукцию на сумму около 34,5 млрд тенге. Объем ее выпуска, к примеру, в животноводстве увеличился на 31%. Совместно с иностранными инвесторами в следующем году планируется построить завод по производству сухого порошка из верблюжьего молока. После 30-летнего перерыва начато развитие профессионального рыболовства: для модернизации отрасли привлечен ряд инвес­торов, закуплены современные рыболовные суда.

Продолжается строительство социальных объектов. В 2024 году на финансирование системы образования было предусмотрено 211 млрд тенге. Полностью решен вопрос общежитий в городских колледжах. Завершается возведение центральной районной больницы на 150 коек в Мунайлинском районе, врачебной амбулатории в селе Кендерли.

Для развития Актау по примеру городов Баку и Дубая внесены изменения в генплан. В соответствии с документом будут построены такие объекты, как стадион на 10 тыс. мест, морской вокзал, архитектурное сооружение «Әуенді домбыра», обустроен новый пляж.