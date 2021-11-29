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Достижения Павлодарской области – результат единства и созидательного труда ее жителей

Достижения Павлодарской области – результат единства и созидательного труда ее жителей

Юбилей независимости страны Павлодарская область встречает возросшими втрое за последние 10 лет показателями ВРП, среднемесячной номинальной заработной платы, среднедушевых номинальных доходов. Уровень безработицы и доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума с 2000 года упали в 3 и 4 раза соответственно. За годы независимости в регионе были запущены, уверенно выросли и окрепли промышленные гиганты – Казахстанский электролизный завод, Бозшакольский ГОК, завод по производству стальных бесшовных труб и другие. Все дос­тижения были бы невозможны, если бы не сплоченность и доб­росовестный труд жителей области, подчеркнул глава региона Абылкаир Скаков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ

Объем промышленности Павлодарской области за 10 месяцев превысил 2 трлн тенге, причем более 60% из них пришлось на обрабатывающий сектор. Его развитие позволяет региону наращивать свой потенциал несырь­евого экспорта, который вырос в 1,3 раза и составил 1,5 млрд долларов.

– Несырьевой экспорт области сегодня составляет каждый восьмой доллар в республиканском объеме. Увеличению экспортного потенциала региона еще на 28% способствует реализация 186 инвестпроектов более чем на 2 трлн тенге до 2025 года, – сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Отдельно стоит отметить, что в традиционно индустриальном регионе динамично развивается агропромышленный комплекс. Павлодарская область по итогам 10 месяцев остается лидером в стране по темпам роста валового выпуска сельхозпродукции – за два последних года он увеличился сразу на 100 млрд тенге, а в этом году аграрии региона впервые за 30 лет собрали более 1 млн тонн зерновых. На 1 тенге бюджетных субсидий в АПК Павлодарской области сейчас приходится 4 тенге частных инвестиций. Малому и среднему бизнесу как на селе, так и в городах с начала года оказали поддержку по госпрограммам почти на 60 млрд тенге.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ИНФРАСТРУКТУРНОМУ РАЗВИТИЮ

Для развития экономики необходимо прежде всего создавать комфортные условия для жизни и труда. Благодаря инициированной Елбасы программе «Ауыл – Ел бесiгi» с 2019 года уже около половины всех сельчан Павлодарской области стали свидетелями положительных изменений – в аулах строят амбулатории, модернизируют больницы, школы, ремонтируют дороги и так далее.

По поручению Главы государства в этом году был разработан Комплексный план развития Экибастуза, по которому в чис­ле прочего в городе горняков и энергетиков построят центр творчества, ледовую арену, введут 200 тысяч квадратных метров жилья, модернизируют 20 школ. В городе металлургов Аксу и его сельской зоне уже на 99,8% обеспечен доступ к чистой питьевой воде, близится к завершению обновление двух школ по программе «Заманауи мектеп», а на следующий год запланирован ввод ледового дворца. В Павлодаре в 2022 году намерены начать строительство многопрофильной больницы в новом микрорайоне, далее развивать кардиохирургический центр, кроме того, в областном центре всерьез взялись за решение вопросов инженерной инфраструктуры.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Наряду с медицинской инфраструктурой в Павлодарской облас­ти укрепляют кадровый потенциал системы здравоохранения. 85 сельских молодых специалистов, например, в этом году получили более 250 млн тенге в виде пособий и бюджетных кредитов. Материальную поддержку оказывают и педагогам. В прошлом году в регионе учредили нагрудный знак «Павлодар облысының білім беру саласына қосқан үлесі үшін», подкрепленный 1 000 МРП (около 3 млн тенге), на сегодня его получили 59 учителей. Возросший вдвое бюджет сферы образования позволил также бросить силы на капитальный ремонт школ, не видевших обновления по 50–60 лет.

– За годы независимости школьники Павлодарской области завоевали почти 9 тысяч медалей республиканских и международных олимпиад. На протяжении 20 лет сборная региона – лучшая олимпийская команда в республике. Наши учащиеся и выпускники прославляют Казахстан своими достижениями в науке, искусстве, спорте и других отраслях. Наш долг – не только сохранить, но и далее развивать интеллектуальный и кадровый потенциал региона. В год 30-летия Независимости материальное вознаграждение за особые заслуги получат 300 учащихся Павлодарской области, – сообщил Абылкаир Скаков.

Другая составляющая развития человеческого капитала – популяризация массового и детско-юношеского спорта. В соответствии с заданным Президентом РК курсом в Павлодарской области повсеместно внедрили программу подушевого финансирования секций. Занятиями уже охвачены почти 7 тысяч детей, что оказалось в 3,5 раза больше, чем ожидали местные спортивные функционеры.

– Повышаем доступ жителей области к спортивной инфраструктуре. За три года ввели по меньшей мере 12 крупных объектов и 20 полей и площадок. Идет комплексное благоустройство школьных стадионов, которые будут доступны всем желающим заниматься спортом. Всего в регионе работает 3 091 спортивное сооружение, – отчитался Абылкаир Скаков, отметив, что к 2025 году охват жителей региона спортом хотят довести до 50%.

Объектов культуры в Павлодарской области за годы независимости стало вдвое больше. Возрождены 20 профессиональных и творческих коллективов, открыты 9 музеев и филиалов областного историко-краеведческого музея. Строительство еще одного музея предусмотрено Комплексным планом развития Экибастуза.

ОДНОЙ СПЛОЧЕННОЙ СЕМЬЕЙ

Ассамблея народа Казахстана Павлодарской области остается оплотом мира и согласия в регионе. Представители 23 этнокультурных объединений всегда на передовой общественной жизни области и вносят неоценимый вклад в ее развитие.

– Пример павлодарского региона подтверждает ключевую роль созданного Елбасы института в укреплении дружбы и единства казахстанцев. Я уверен, что предстоящий 30-летний юбилей нашего общего дома – Республики Казахстан – мы, как и всегда, встретим одной сплоченной ­семьей. Семьей с прочным фундаментом под ногами и высоким шаныраком над головой, – обратился к землякам Абылкаир Скаков, завершая свой отчет.

Далее, по традиции, аким Павлодарской области ответил на вопросы журналистов региональных и республиканских СМИ, часть которых благодаря улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки смогла присутствовать в зале.

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