Достойны признания

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Кошкарбек Тусипов

В столице состоялось награждение спортсменов в номинации «Үздік» («Лучший») по итогам 2023 года.

фото Минтуризма и спорта

В ходе традиционного ежегодного мероприятия, организованного Министерством туризма и спорта, спортсмены, представлявшие нашу страну на крупных международных сос­тязаниях, специалисты отрасли, спортивные функционеры получили награды в 18 номинациях. В торжественном вечере приняли участие депутаты Парламента РК, победители и призеры олимпиад, мировых первенств и международных соревнований, спортивные журналисты.

– Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги нашей работы в этом году и определить лучших спортсменов, которые представили страну на международных аренах. В целом наблюдается последовательное развитие отрасли, отечественные атлеты радуют болельщиков своими результатами. Спортсмены национальных сборных приняли участие в свыше 1 400 международных соревнованиях, где завоевали 864 медали, в том числе 291 золотую, 262 серебряные и 311 бронзовых. 68 золотых медалей были добыты на чемпионатах мира, 47 – на первенствах Азии и 10 – на Азиатских играх, – сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Итак, назовем имена обладателей «Үздік» в своих номинациях. Лучший сельский тренер года – Нуркен Рахманкул, лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности – Кенжегали Беккулов, лучший инструктор по физической культуре и спорту в сельской местности – Рауан Казезов. Лучшим признан отдел физической культуры и спорта Бухар-Жырауского района (Карагандинская область).

Лучший спортсмен среди молодежи и юниоров – Исхар Курбаев. Лучший детский тренер года – Виктория Волкова, лучший специалист в области физической культуры и спорта – Наталья Сухачева, лучший спортивный врач – Берик Конысбеков. Лучшие результаты года – Молдир Жанбырбай, Милад Карими, Руслан Курбанов, прорыв года – Ризабек Айтмухан.

Лучшей названа Казахстанская федерация спортивной стрельбы, а лучшим президентом аккредитованной спортивной федерации стал Тимур Турлов. Лучший спортивный менеджер – Адилет Барменкулов, лучшая спортивная организация – клуб «Надежда» для людей с ограниченными возможностями. Лучший тренер – Сергей Шабалин (наставник Руслана Курбанова), лучшие спортсмены – Махмуд Сабырхан, Ербол Хамитов. Лучшим спортивным регионом страны признали город Алматы. Лучшими спортивными журналистами определены Самат Канагатов, Жандос Бусурманов, Ербол Каиров.

#Астана #Спорт #награждение #спортсмены #Үздік

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