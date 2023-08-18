Доступное кино

Об этом стало известно на аппаратном совещании в Министерстве культуры и спорта РК, главной темой которого стал вопрос дубляжа кассовых фильмов на государственный язык.

– С начала года в Казахстане состоялось несколько больших кинопремьер. Некоторые из них прошли мимо наших зрителей из-за отсутствия дубляжа на казахском языке. Мы ни в коем случае не должны терять из виду этот вопрос. Кассовые фильмы должны быть доступны для аудитории. Например, в прошлом году при поддержке нашего министерства состоялись три ожидаемые зрителями кинопремьеры с дубляжом на казахском языке. В этом году мы разработали и утвердили постановлением Правительства семилетнюю концепцию развития сферы культуры. Теперь ставим задачу, чтобы ежегодно не менее 15 кинопремьер­ выходили в прокат с казахским дубляжом, – заявил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Отметим, что в марте глава ведомства утвердил правила отбора фильмов для дубляжа на государственный язык. В ближайшие несколько лет министерство намерено довести долю фильмов на казахском языке в общем прокате до 30%. Этот показатель должен возрасти и за счет дубляжа кассовых зарубежных фильмов на государственный язык.

Еще одно обстоятельство, на которое обратил внимание Асхат Оралов, связано с тем, что фильмы с дубляжом на казахском языке зачастую демонстрируются в неудобное для зрителей время. Для решения этого вопроса министр поручил соответствующим службам и комитетам ведомства активизировать работу с частными предпринимателями и владельцами кинотеатров.