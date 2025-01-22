Доверяйте докторам!

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Здравоохранение
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Марат Сейтказиев

Предубеждение родителей в отношении вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ) сумели преодолеть в Восточно-Казахстанской области.

фото из архива "КП"

Как сообщили в областном многопрофильном центре онкологии и хирургии, всего запланирована вакцинация примерно 5 тыс. девочек в возрасте 11–12 лет. Первый этап прошли 3,3 тыс. школьниц, не зафиксировано ни одного случая побочного эффекта. С марта стартует второй этап прививок.

– Вакцинация от вируса папилломы человека – это реаль­ный шаг в борьбе с таким заболеванием, как рак шейки матки,  – отметил врач онкоцент­ра Жандос Жаг­ниев. – Опыт других стран показывает, что заболеваемость снижается до четырех случаев на сто тысяч населения. В Австралии, где прививочная кампания дейст­вует много лет, намерены к 2030 году снизить уровень до одного – двух случаев на сто тысяч. В нашей стране в 2023 году было 14 человек на сто тысяч населения, в
2024-м – десять на сто тысяч.

По словам онколога, в прошлом году врачи столкнулись с недоверием и домыслами со стороны некоторых родителей. Многие мамы, особенно в сельской местности, не знали, что такое ВПЧ и с какой целью ставится прививка. Совместно с санитарной службой, педагогами и общественниками медики организовали разъяс­нительную работу. Специа­листы провели в школах классные часы, выступили на родительских собраниях, запустили специаль­ный чат, где отвечали на все вопросы. Как отметили в онкоцентре, в настоящее время сделать сторонниками вакцинации удалось 90% родителей, которые прежде выступали против. Сейчас, например, с вопросами обращаются уже мамы 15–16-летних учениц.

На востоке страны прививочная кампания от ВПЧ стартовала в сентябре 2024 года. Врачи используют проверенную вакцину производства США. Сейчас в Минздраве изучают возможность охвата вакцинацией девочек старшего подросткового возраста.

#ВКО #вакцинация #девочки #прививки #ВПЧ

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